婦人換人工髖關節不適 醫：使用年限到了須進行再翻修手術

國內人工髖關節置換手術已經十分成熟，但人工關節有其使用年限，後續衍生問題也逐漸增加。1名曾動過人工髖關節置換手術的70歲婦人，就因右側髖關節感到酸痛無力，甚至發燒、局部腫脹，醫師診斷為人工髖關節感染合併骨缺損，建議接受「多階段性再翻修手術」，一併解決細菌感染、骨缺損等困擾已久的問題，術後讓她找回好腳力。

婦人說，原本平時喜歡修剪花草，但自從腰疼、腿麻後，開始活動減少，甚至連走路時都不敢往前跨大步，檢查後才發現原來是10多年前的安裝的人工髖關節出了問題。

亞洲大學附屬醫院骨科醫師蔡孟學說，人工關節有其使用年限，包含早期金屬襯墊及金屬球頭造成的金屬沈積、人工關節體斷裂及脫臼、介面磨損、鬆脫及假體周圍骨溶蝕，甚至引發假性腫瘤、人工關節解體周圍感染等，都會讓患者出現感染及疼痛等病兆，此時得安排再翻修手術改善問題。

他說，以此患者為例，醫療團隊第一階段先安排右髖人工關節移除、清創，及抗生素骨水泥假體置入手術，術後根據術中細菌培養的結果，投予靜脈抗生素治療兩周，後續再改以口服抗生素持續感染控制，直到停止使用抗生素後門診追蹤發炎指數，改善到正常範圍內。

後續再為患者執行第二階段右髖人工關節再置換手術，由於病患在骨盆髖臼及近端股骨都已有骨缺損狀況，因此在髖臼處以異體骨移，植彌補骨缺損並以鉭金屬罩杯重建，股骨部分則是以翻修型加長柄來達到穩定的人工關節固定。術後病患傷口恢復良好，住院期間就能持單手拐杖行走且沒有發生脫臼情形。

蔡孟學說，多階段性人工關節再置換手術的時間及失血量都會比初次人工髖關節置換手術明顯增加，對醫師是一大挑戰，不過醫師們都會盡力修補骨骼缺損部位，以恢復髖關節原有的解剖構造，並將人工髖關節放到適當位置及做良好固定，避免將來再出現鬆脫及脫臼等併發症。