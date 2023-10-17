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聯經復刻出版《金剛般若波羅蜜經》 國立故宮博物院授權珍稀宋刊精品

聯合新聞網／ 台北訊
聯經獲國立故宮博物院出版授權，重新復刻宋開慶元年壽聖寺刊本《金剛般若波羅蜜經》。圖片來源/聯經
聯經獲國立故宮博物院出版授權，重新復刻宋開慶元年壽聖寺刊本《金剛般若波羅蜜經》。圖片來源/聯經

聯經國寶文物復刻計畫執行多年，迄今已完成元代中興路資福寺刊本《金剛般若波羅蜜經》、宋刊小字梵夾本《妙法蓮華經》，經典流通近萬套，使珍貴經典得以復刻流傳。

聯經再度於今（2024）年發起第三次復刻計畫，獲國立故宮博物院出版授權，重新復刻宋開慶元年壽聖寺刊本《金剛般若波羅蜜經》，是極為珍稀的宋刊精品。聯經以虔誠恭敬之心延續計畫，祈願珍貴法寶常存，期望大眾透過此套經書，在佛法中得以安放身心，護念彼此。

「故宮千年御寶《金剛般若波羅蜜經》宋刊本復刻計畫」，10 月 17 日中午12點正式於募資平台流通、預購。

千年技藝經典再現

《金剛般若波羅蜜經》（簡稱金剛經）是佛教史上最偉大的一部經典，囊括大乘佛教的最高智慧，是最能代表大乘般若思想的經典。宋開慶元年壽聖寺刊本《金剛般若波羅蜜經》館藏於國立故宮博物院，是世上極為珍稀的宋刊精品。

此部《金剛經》為鳩摩羅什譯本，採經摺裝方式，佛經內頁以剛正有力的顏體字精刻，字體工整秀雅，筆畫雄強、墨色濃郁。若欲復刻一本近千年前的經書，需委請專業師傅以繁雜細緻的工序，一頁一頁手工黏起經摺處，函盒亦使用手工裝訂，為了完善裝幀細節，需歷時三個月製作，將原本典藏於故宮中的佛學經典廣為流通，希望讓民眾在讀經同時，一睹具有千年歲月的經書原貌。

祈求國界安寧安定力量

宋開慶元年壽聖寺刊本《金剛經》為國立故宮博物院館藏最早宋刊本，是太平壽聖寺主持釋延福奉聖旨重新勘定，並鏤版印施於各大寺院的版本，祈願誦讀所集功德能澤佑天下四海，祈求國泰民安。此經書近千年歲月珍藏於宮廷，是尊貴非凡的珍品，也是存世的宋刊本精品。

當翻閱近千年前的宋刊本《金剛經》時，我們能深感宋理宗面臨蒙古南侵的威脅最嚴重的時候刊刻這部經典，目的就是希望能夠在亂世當中，讓人心安定。期望透過這次復刻計畫，讓一般民眾也能瞭解善本古籍的價值，感受前人傳承的菩提智慧，成為讓佛經重新流通的助力。

虔誠之心法寶常存

本計畫將舉辦講座活動，特別邀請蔣勳老師分享《金剛般若波羅蜜經》如何幫助自己度過心中的許多糾纏和煩惱，透過讀誦、抄寫，以身體感官與經典直接對話，更能感受鳩摩羅什譯本的語言美感與用心。只要參與「故宮千年御寶《金剛般若波羅蜜經》宋刊本復刻計畫」的讀者，即可報名。

此次復刻計畫於10 月 17 日中午12點開放預購，限時三天單本典藏流通 2,990 元，正式流通定價4,200元。而此次計畫將扣除成本後的收益5% 捐款大悲學苑；其餘將換算為本計畫的《金剛經》本數，贈予宗教團體與宗教大學。廣邀各界一齊參與，祈願讓珍貴法寶長存，發揚佛陀之般若智慧，讓流轉千年的經典重現於世。

宋開慶元年壽聖寺刊本《金剛般若波羅蜜經》規格說明

譯　　本｜姚秦．三藏法師．鳩摩羅什譯本

古書裝幀｜長幅折疊經摺裝，更添其古物質感

紙　　張｜封面為虹暘布料裱厚版、內頁為白色萊卡奇艷紙

外　　盒｜典藏磁扣木盒

尺　　寸｜長 30 cm × 寬 12.5 cm × 高3.8 cm

每套皆附授權卡，有故宮雷射防偽標籤及專屬編號

聯經出版 國立故宮博物院 佛教 蔣勳 國寶

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