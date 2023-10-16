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台中路邊祝賀花圈寫「壽比欄杆」 網笑：的確很長壽
台中市劉姓網友在「路上觀察學院」PO出一張花圈祝賀的照片，內容寫有，「祝，早生貴子，壽比欄杆」，他打趣，「搭鷹架好了」。這張照片也逗笑網友。
「路上觀察學院」今天下午出現一張照片，劉姓網友發現，路邊有兩個祝賀花圈，中間的紅色紙條的祝賀詞大有玄機，其中一張是「花開富貴，百年好合」，另一張是「早生貴子，壽比欄杆」。疑似業者將「壽比南山」誤植為「壽比欄杆」，逗笑網友。
根據教育部重編國語辭典修訂本，「壽比南山」意思是「壽命如南山那樣長久」，為祝人長壽之辭。
其他網友表示，「可能是『瘦比欄杆』」、「不知道欄杆的壽命是多少」、「欄杆代表千萬年」、「欄杆的確很長壽，如果沒有人為破壞的話」、「念給花圈師傅的人大舌頭」。
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