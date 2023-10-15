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醫院出現藥師荒 沈采穎：做20年薪資也難漲

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
即使是資深20年的醫院藥師，薪資大多不會增長。示意圖。非新聞當事人。本報資料照片
即使是資深20年的醫院藥師，薪資大多不會增長。示意圖。非新聞當事人。本報資料照片

醫院藥師不斷流失，醫院不僅不再是藥學系畢業生的首選，即使進入醫院服務，也多會在2年後離開醫院。開業藥師沈采穎表示，台灣並不缺藥師，缺的是「便宜的藥師」，如今藥學系改為6年學制，但收入僅醫師的四分之一不到，且醫院藥師「薪資幾乎不會成長」。

藥師公會全聯會副秘書長邱建強指出，為累積2年的調劑經驗，每年都有700至900名畢業藥師進入醫院服務，但流動率也很高，即使增加藥學系學生，也無法解決醫院留不住年輕藥師的問題。

和信醫院藥劑科主任陳昭姿則說，絕大多數醫院藥師都存在缺額問題，即使醫院用了簽約金、年薪上調等方式，都很難留住藥師，流動率仍相當高。即使台北醫院藥師平均年薪已達80萬，不算低薪，各大醫院依舊缺得一塌糊塗。

開業藥師沈采穎表示，藥師平均年薪80萬乍聽之下可能不低，但如今藥學系學制已開到6年，與牙醫系相當，但在醫院內的待遇其實連醫師4分之1都不及；藥學系之所以成為熱門科系，自然也會為了追求高收入。

「醫院藥師薪資基本上不會成長。」沈采穎指出，醫院藥師起薪可能可以開到6、7萬，但即使是資深20年的醫院藥師薪資大多不會增長，除非做到主任職位有主管加給，但同時也得負擔更多行政壓力，投資報酬率其實並不高。

沈采穎表示，健保不斷用總額的方式限制住醫事人員的待遇；若以同樣的邏輯，框定政府人事總額，但要求增加更多立法委員來服務民眾，是否就能夠提升服務品質？健保確實應該痛定思痛進行整體改革。

對於醫院藥師不斷流失，沈采穎則說，醫院應該專注於臨床服務，許多門診處方箋可以釋出到社區藥局，不少社區藥局一天收到的處方箋不到10張，一個月不到200張，醫院釋出處方，藥師也能更專注於臨床服務上，而非一般性的調劑；或將家庭藥師的制度建立完善，能夠清楚掌握民眾的用藥歷史，其實是創造多贏的局面。

藥學 薪資 醫師

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