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農業部點名抹黑、欠一聲抱歉 施正鋒：有種出來跟我PK

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
施政鋒說，出口量及進口量不成比例，當然會有所懷疑，歡迎農業部出來跟他PK。圖／取自施政鋒臉書
施政鋒說，出口量及進口量不成比例，當然會有所懷疑，歡迎農業部出來跟他PK。圖／取自施政鋒臉書

東華大學前教授施正鋒13日於中天節目「廟口開講」指蔡政府迫害豬農。遭農業部大動作駁斥是不實指控，認為施正鋒欠農業部及豬農一聲抱歉。對此，施正鋒今天接受本報採訪時表示，2020年及今年進口豬肉量明顯大幅增加，出口及進口量不合比例，「從頭到尾沒有否認豬農的努力」。

施正鋒說，從公開資料就可得知，2020年沒有口蹄疫跟豬瘟，蔡政府卻大量進口豬肉，總計2020年1月至2023年8月，就可看出2020年及今年7月都有一波進口豬肉的高峰，其中美國跟加拿大進口量最多。但明明英國反萊劑，該國豬肉會比較好，我國卻大量進口美國及加拿大的豬肉，當然會有懷疑。

施正鋒指出，台灣豬肉過去外銷日本，因為口蹄疫停了很久，加上前陣子又有非洲豬瘟；減少「黃小玉」黃豆、小麥、玉米的進口量，讓豬農養豬成本變高。蔡政府稱是因新冠肺炎導致船變少，「船變少沒問題，但為何船都變少了，進口豬肉量仍增加？」

施正鋒表示，如今台灣為東亞目前唯二非洲豬瘟非疫國，豬農準備開始外銷，但需要政府核准，中央透過地方官員施壓豬農，以不給補助、不給冷鏈等來威脅，「就是因為是看對象在賺」，現在年輕豬農都很努力，但要外銷卻要看關係、看派系。另外，而先前反映半夜被調查局找去「喝咖啡」的豬農，昨天農業部發布聲明後，今天已怕到不敢再接電話。

施正鋒強調，他從頭到尾都沒有否認豬農的努力，只是點出2020年及今年都有進口豬肉高峰覺得有疑慮，加上政府口口聲聲宣稱幫助豬農，但國產豬出口及進口豬肉的數量卻不成比例。

對於農業部發新聞稿指他欠農業部和豬農們一聲抱歉，施正鋒嗆聲，「有種出來跟我PK」。

農業部大動作駁斥施正鋒在節目上的言論，批評是不實指控，今天製作影片澄清。圖／取自農業部臉書粉專
農業部大動作駁斥施正鋒在節目上的言論，批評是不實指控，今天製作影片澄清。圖／取自農業部臉書粉專

豬肉 農業部 非洲豬瘟

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