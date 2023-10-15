工作量太大 藥師排輪班「4年沒休長假」

藥師人力不足，許多醫院領藥窗口大排長龍，藥師處理處方箋張數太多，也可能忙中有錯，影響病人安全。台北榮總藥學部主任張豫立表示，醫院用藥安全靠藥師監控；和信藥劑部主任陳昭姿說，新藥發展快速，尤其癌症用藥愈來愈多，藥物使用步驟、交互作用太多、太複雜，藥師掌握醫師、護理師、病患三方需求，責任重，壓力也大。

藥師不過就是在櫃台前發藥？新光醫院行政副院長洪子仁說，醫院藥師分為門診及住院藥師，據衛福部醫院評鑑規定，依地區、區域、醫學中心有不同人力要求，例如醫學中心日處方箋每滿七十張，應增聘一名藥師，醫院若缺門診藥師，處理處方箋數量就受限，若單一藥師處理處方箋過多，也可能忙中出錯。

住院藥師則須與醫師充分合作，張豫立說，藥師也是臨床團隊的一分子，跟著醫師看診，了解處方思維，並從藥學觀點給予建議，做好病患用藥監測，確保用藥安全。洪子仁說，住院藥師在患者住院時監測相關藥物劑量、劑型及交互作用等，若人力不足，工作負荷量過大導致給藥出錯，醫院可能面臨醫療糾紛。

「我已經四年沒有休過長假了。」陳昭姿說，疫情過去，部分醫護人員仍都不敢休假，要排輪班的醫院每天只能讓一位藥師休假，若遇連假，藥師都得加班，無法想休就休，「休假成為特權」，這樣的工作環境更難讓年輕藥師願意留在醫院服務。

台灣醫務管理學會昨舉辦學術年會，身兼理事長的洪子仁說，醫療預算的投入跟健康產出雖沒有因果關係，但有相關性，如今醫護缺工、罕藥、新藥給付不足都源於醫療支出成長率太低、健保總額不夠，政府應提高醫療投資。