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東部海域規模5.3地震 氣象署估未來3天有規模4以上餘震

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署地震測報中心地震系統科長甘志文表示，未來3天不排除有規模4至4.5點餘震。記者周湘芸／攝影
中央氣象署地震測報中心地震系統科長甘志文表示，未來3天不排除有規模4至4.5點餘震。記者周湘芸／攝影

今天下午3點53分東部海域發生芮氏規模5.3有感地震，最大震度2級，地震深度7.2公里。中央氣象署地震測報中心地震系統科長甘志文表示，相同地區過去發生地震頻率頻繁，民眾不用太過擔心，但未來3天不排除有規模4至4.5點餘震。

今天下午3點53分東部海域發生芮氏規模5.3有感地震，最大震度2級，地震深度7.2公里，震央即在花蓮縣政府東方 70.2公里 ，位於台灣東部海域。

甘志文指出，這起地震震度2級範圍包括花蓮縣北方及宜蘭地區，發生原因為菲律賓板塊及歐亞板塊碰撞上緣破碎地方引發，相同地區過去發生地震頻率頻繁，歷史上半徑15公里範圍內就有蠻多規模5.5以上地震，民眾不用太過擔心，但未來3天不排除有規模4至4.5點餘震。

甘志文也說，這起地震位置與前幾天規模5.8地震有點距離，彼此之間無相關。另外，今天截至下午4點15分還有2起餘震，分別為規模4.4、4.5。

地震 花蓮 板塊

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