華航新廣告「開啟深刻之旅」加碼 今再送8張機票

中華航空品牌形象廣告「#這一刻讓旅行更深刻」上線，今更直接把「飛機艙門」搬到台北信義區百貨廣場，邀請旅客登機「開啟你的深刻之旅」，吸引眾多民眾到場沉浸式體驗，現場更送出華航長程線、區域線不限航點機票共8張等好禮。

華航表示，此次復刻飛機艙門互動裝置，民眾可透過AI人臉辨識，當艙門開啟隨即換臉投射成廣告中的主角，跳傘美顏、曬痕背心等多款情境特效隨機出現，現場也送出4張長程航線不限航點來回機票、4張區域線不限航點來回機票及眾多好禮。

華航也說，為鼓勵民眾實踐心中期待已久的旅行，今公開10月16日「華航會員日」限時優惠方案，精選東南亞、中國大陸、香港及歐洲多個熱門航點。當日於華航網站購買單程或來回機票享84折起優惠，經濟艙包含台北－曼谷來回6468 元起（未稅）、高雄－馬尼拉來回5460元起（未稅）、松山－福州來回6300元起（未稅）及台北－羅馬來回25200元起（未稅）等。

華航指出，會員日兌換指定航線單程或來回酬賓機票，搭乘後即可額外獲贈最高1萬哩，航線包括台灣往返越南的胡志明市、峴港、河內，以及首爾金浦與福州；會員日登入eMALL 電子商城，指定商品消費享有9折優惠，熱賣商品包含華航Q版飛機造型撲滿折扣價675元、華航飛機造型後背包折扣價1782元、華航747-400F可開艙門貨機模型折扣價3240元等。

另外，華航指出，華信航空活動期間也推出澎湖秋瘋季，App購票輸入指定折扣碼享澎湖航線66折，限量500組；諾富特飯店的品坊西餐廳午／晚餐享65折優惠、Deli法式烘焙坊6吋法式起士蛋糕獨享價399元等。