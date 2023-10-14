快訊

下周生肖運勢／「2生肖」旺到爆炸、雞順風順水、狗投資要三思

周杰倫演唱會堅持實名制 黃牛「等不到主辦方改規則」退票慘賠數十萬

喊話決戰中台灣 賴清德批盧秀燕更改中捷藍線到「有利人士」住家附近

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好康來了！ 清境觀景步道第二期16日起免費開放7天

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
清境高空觀景步道第一期16日至22日施工封閉，縣府開放第二期步道免費參觀，讓遊客欣賞高山美景。記者江良誠／攝影
清境高空觀景步道第一期16日至22日施工封閉，縣府開放第二期步道免費參觀，讓遊客欣賞高山美景。記者江良誠／攝影

清境高空觀景步道是欣賞高山美景的最佳景點，第一期步道16日進行修繕保養，將封閉7天，南投縣政府決定，這7天二期步道免費開放回饋遊客，讓大家可徜徉步道，悠閒欣賞清境的高山美景。

南投縣政府表示，清境高空觀景步道採用隱匿式高架設計，讓合歡山公路人車分道，遊客可以在觀景步道安全行走，欣賞青青草原羊群覓食及遠眺中央山脈，步道自蝴蝶端入口至青青草原故事館端全長1.6公里，以南商圈端平台為界，自106年5月27日開放一期步道及108年10月30日開放二期步道以來，已超過370萬人次參觀，深受歡迎。

第一期步道到今年使用超過6年，局部步道鋪面須修繕及鋼架結構須除鏽補漆，將從10月16日至10月22日封閉7天，進行修繕工程作業。

縣府為了回饋遊客，施工期間二期步道不封閉，並開放免費參觀。遊客可自南商圈端入口進入，向上通往故事館端入口共400公尺。一期步道施工期間請遊客勿靠近施工區域，並遵照工作人員指揮進入二期步道，欣賞清境之美。

縣政府表示，目前南投縣各風景區道路均已恢復暢通，最近秋高氣爽正是旅遊最佳時節，已經安排「南投健行節」、「南投溫泉季」、「南投露營節」、「清境火把節」及「南投巧克力咖啡節」等活動，歡迎中外遊客到南投享受美好旅遊時光。

清境高空觀景步道第一期16日至22日施工封閉，縣府開放第二期步道免費參觀，讓遊客欣賞高山美景。記者江良誠／攝影
清境高空觀景步道第一期16日至22日施工封閉，縣府開放第二期步道免費參觀，讓遊客欣賞高山美景。記者江良誠／攝影

南投 清境 溫泉季

延伸閱讀

清境高空觀景步道下周修繕 二期步道限期一周免費進入

直通人間仙境！南投「銀杏森林」轉黃放光芒 茶田、銀杏林美景相間 浪漫又別緻

不能免費停車了 清境2大停車場11月起計時收費

中秋國旅人潮冷「飯店降價有希望？」 網點1關鍵：不可能

相關新聞

未來一周兩波東北季風接力 南北天氣大不同、低溫恐跌破20度

未來一周有兩波東北季風影響，中央氣象署預報員葉致均說，第一波是明天影響到下周二，另外下周五有第二波東北季風增強。水氣上可...

香蕉要怎麼保存？譚敦慈「教1招」可以慢慢吃：真的不會黑

台灣是「水果王國」，其中香蕉好吃又方便且營養價值高，是許多人的最愛，但是在天氣熱時，容易過熟，也更難保存。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈也分享「香蕉最佳保存方式」，照著做就不會變黑，可以放著慢慢享用。

醫療投資不進步恐成第2個緬甸 薛瑞元：健保總額難廢

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，「醫療是投資不是成本」，我國醫療衛生若沒辦法持續進步，恐怕昨天的緬甸仰...

闊別3年再開跑 台北101垂直馬拉松回來了

睽違三年，台北101垂直馬拉松疫後首度辦理，向世界宣告「WE ARE WELL」，今年共計有3500人報名，雖然因為疫情...

紐西蘭零關稅液態奶衝擊 南市議員提進口奶不得稱鮮奶

2025年台紐經濟合作協定即將生效，紐西蘭「液態奶」將可以零關稅進口台灣，恐衝擊本土酪農業。台南市酪農養殖頭數全國第二，...

擁核團體向綠色和平喊話：放棄過時的反核「最大敵人是化石燃料」

核電廢存有不同看法，潔淨能源推廣協會、台灣媽媽氣候聯盟、氣候先鋒者聯盟等3個環團，今天上午到反核的綠色和平辦公室前舉行「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。