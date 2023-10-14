好康來了！ 清境觀景步道第二期16日起免費開放7天

清境高空觀景步道是欣賞高山美景的最佳景點，第一期步道16日進行修繕保養，將封閉7天，南投縣政府決定，這7天二期步道免費開放回饋遊客，讓大家可徜徉步道，悠閒欣賞清境的高山美景。

南投縣政府表示，清境高空觀景步道採用隱匿式高架設計，讓合歡山公路人車分道，遊客可以在觀景步道安全行走，欣賞青青草原羊群覓食及遠眺中央山脈，步道自蝴蝶端入口至青青草原故事館端全長1.6公里，以南商圈端平台為界，自106年5月27日開放一期步道及108年10月30日開放二期步道以來，已超過370萬人次參觀，深受歡迎。

第一期步道到今年使用超過6年，局部步道鋪面須修繕及鋼架結構須除鏽補漆，將從10月16日至10月22日封閉7天，進行修繕工程作業。

縣府為了回饋遊客，施工期間二期步道不封閉，並開放免費參觀。遊客可自南商圈端入口進入，向上通往故事館端入口共400公尺。一期步道施工期間請遊客勿靠近施工區域，並遵照工作人員指揮進入二期步道，欣賞清境之美。

縣政府表示，目前南投縣各風景區道路均已恢復暢通，最近秋高氣爽正是旅遊最佳時節，已經安排「南投健行節」、「南投溫泉季」、「南投露營節」、「清境火把節」及「南投巧克力咖啡節」等活動，歡迎中外遊客到南投享受美好旅遊時光。