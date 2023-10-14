中研院首辦兒童科普日險難倒研究員 「漂泊信天翁」曝光

為向下扎根科學教育，中央研究院每年舉辦「院區開放」（Open House），邁入第26屆的今年更首度加碼舉辦「兒童科普日」，推出逾70場互動實驗、闖關遊戲、繪本說故事等，讓小朋友與科學近距離接觸，其中的「驚艷臺灣生物多樣性」特展，展出數百件動、植物標本，首度露面的漂泊信天翁，近3公尺展翼吸引全場目光。

中研院院區今充滿孩童嘻笑聲、興奮提問的身影。中研院院長廖俊智說，這次是中研院首度舉辦兒童科普日，帶領小朋友認識科學研究，以及科研有趣之處，長大就能投入不同面向的科學研究。

廖俊智說，因為是第一次辦，研究人員沒有經驗，一開始不曉得怎麼設計活動，後來以向自己小孩解釋科學的角度出發，用寓教於樂的方式，將高深道理化為淺顯，一面玩遊戲、一邊了解科學，到目前為止看起來相當成功，反應熱烈。

「兒童科普日」推出逾70場互動實驗、闖關遊戲、繪本說故事等，也同步推出「驚艷臺灣生物多樣性」特展，以植物、動物、海洋、生態劇場等主題，視覺化呈現台灣富饒的生物多樣性。

台灣生物多樣性研究中心主任陳國勤指出，生物多樣性與民眾生活息息相關，動植物因食物鏈關係緊扣而構成生態網，不僅帶給民眾食物，也能調節穩定氣候。他說，台灣面積雖小，生物多樣性卻很高，這次特展鎖定台灣特別的生物，除了有四區展覽，也展出包含污染、外來種入侵、氣候變遷等可能影響生物多樣性的種種危機。

現場展示植物、深海皇帶魚、深海魚、淺山及中研院區常見鳥獸等標本。其中，近3公尺展翼的漂泊信天翁今年8月甫完成標本製作，相當吸睛。導覽人員說，漂泊信天翁分布於南太平洋高緯度海域，擁有現生鳥類的最大展翼，平均展翼3.1公尺，這兩隻漂泊信天翁是由漁業署派駐遠洋漁船的海上觀察員從南太平洋作業船隻攜回，用以宣導遠洋鮪魚延繩釣導致混獲，而使全球信天翁族群下滑的議題。

「驚艷臺灣生物多樣性」特展將展至明年3月31日止。