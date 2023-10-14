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還會有颱風生成？ 氣象署：10月底前仍有熱帶擾動發展訊號
布拉萬颱風已減弱為中度颱風，今天凌晨2時的中心位置在東京東南東方1330公里海面上（台北東北東方3170公里海面上），以每小時74公里速度，向東北進行。近期是否還會有颱風生成？「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，10月底前，南海及菲律賓附近海面仍有熱帶擾動發展訊號。
中央氣象署發布月長期天氣展望（今天至11月10日），東北季風影響下，降雨以迎風面為主；西半部天氣相對穩定，午後南部及中部山區有局部短暫雷陣雨。東北季風增強期間，北部及東北部早晚感受較為偏涼。
第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1-4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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