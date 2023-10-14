老前整理─斷捨離篇／老前整理 退休齊學斷捨離

「老前整理」的風潮來自日本，是指人們在自己還健康時，整理自己的物品。

不管是收蔵還是囤積，在老後真正來臨之前進行「斷捨離」，有人自己動手，也有人尋求專業協助，「老前整理」協助大家在心理和居住環境都挪出空間，迎接人生新階段。

整理師服務內容

溝通、諮詢、估價、報價，事前的收納用品規畫、到府整理、上架、標籤定位、斷捨離引導、收納配置、動線調整、維持的教學，整理師會協助委託人裝潢收納規畫設計，甚至提供搬家打包、新家上架一條龍服務。

收費方式

依據物品量、屋內坪數大小、服務內容、整理師資歷，收費有所不同，通常以小時計費，每名整理師每小時收費從六百元到兩千元不等。

如何開始斷捨離

•先想像自己想要的在家生活，規畫藍圖

•評估家中物品量跟自身體力

•若自己動手，從東西最少或情感涉入最少的開始五個技巧

•「想要」與「必要」不同，判斷物品是否必要

•評估物品現在有沒有在使用

•平時順手整理各種空間與角落，定期清理

•養成贈送、轉賣、捐獻與資源回收物品的習慣

•設定期限，物品若未使用即淘汰或轉送

（資料來源／居家整聊室、愛上整理整頓空間收納顧問J.T.。記者陳雅玲整理）

數位版看這裡 過來人談斷捨離

阿秀姨看似樂觀開朗，但她其實每天都不想回家，老公驟逝之後，她很難面對這個過去充滿愛和回憶的地方，家中堆滿雜物。直到居家整理師找到阿秀姨一直找不到的婚紗照……。

你是否曾經對生活中充斥的各種物品感到棘手，在迎接人生下半場的同時，也許曾經想過斷捨離，不想為下一代留下負擔，卻不知從何開始，就此卡關？看似難度很高的斷捨離究竟要如何跨出第一步，看看過來人怎麼說。

來測退休力

不論是不是一個人，都要準備老後，好好生活。

聯合報推出「六種動物測驗你的退休力」，歡迎填寫評估，來看你的退休準備夠不夠。

家中堆滿物品，不僅影響生活品質、居家動線，甚至會讓家庭關係生變。圖／居家整聊室提供

人生步入中年，當家中堆滿歲月的痕跡、捨不得丟掉的物品，不僅處處絆住生活動線，甚至可能影響家庭關係，讓人生窒礙難行，當人生迎來下半場，比起囤積回憶，老前整理、斷捨離已是不得不面對的首要課題，甚至有退休夫妻結伴上課學習斷捨離。

雜物滿屋 婆媳關係惡化

「我不要讓我的孩子在這種環境長大」，聽到待產的媳婦這樣說，婆婆簡直氣炸了；她說，這個家住了卅多年，從來沒聽老公、孩子抱怨過東西堆太多、不方便。

居家整聊室創辦人鄭博元接到夾在媽媽跟老婆中間的兒子委託，來到案主家中時，這對婆媳關係幾乎惡化到冰點，他與另一名整聊師分頭安撫兩人，試著同理婆婆，也讓她理解整聊服務不是要丟掉她的東西，而是整理出用不到的物品，給予更好的去處及使用價值，花了兩天時間完成任務，婆婆對家中整理後的動線及空間配置很滿意，媳婦也開心有了安全的育兒空間。

鄭博元表示，斷捨離流行許久，但在台灣，很多熟齡、高齡族獲取相關資訊的管道不足，或是覺得自己就能整理，很難落實，直到家庭關係已經生變，像是兒女已經受不了長輩的囤積習慣，或是家中成員異動、空間使用狀況改變，長輩要自己斷捨離又沒體力，才會尋求居家整聊服務。

愛上整理整頓空間收納顧問J.T.服務的客群中，主動預約的熟齡客群不到一成，多數都是家庭狀況異動，例如另外一半生病，家中需要整理出空間，才會預約服務。

J.T.曾服務一對熟齡夫妻，兩人都有一定的社經地位，在外總是光鮮亮麗的模樣，家中卻堆滿物品、寸步難行，直到一家之主生病，家中須騰出輪椅能通行的無障礙空間，女主人才找整理師協助。

她印象深刻，那間占地頗大的透天厝，房間、走道、浴室都堆滿東西，隨處可見高級服飾、各式化妝品、百貨公司滿額送的贈品、參加社團活動的獎牌與胸章，「你知道這是用多少錢才換來的嗎？」最後出動四名整理師，足足花了四個工作天，還花錢雇用兩趟清運車，才讓男主人可以在無障礙的家中靜養。

居家整理很耗費體力，想要自己動手就要趁還有體力時開始，居家整聊師建議當孩子獨立，便可進行老前整理。圖／居家整聊室提供

整聊課程 一成學員退休族

明知該斷捨離，卻不知從何開始，早已是不少熟齡族的煩惱。居家整聊室開辦課程，將近一成學員是退休熟齡族，甚至有夫妻結伴上課。

鄭博元說，居家整理很耗費體力，想要自己動手就要趁還有體力時開始，他建議可以在家中孩子獨立後開始著手，一邊整理一邊回憶人生上半場，同時思考規畫人生的下半場，通常這樣的整理會很漫長，甚至要三、四年才能決定哪些東西要留、哪些要丟，但可以把家裡打造成想要的樣子。

先有藍圖 未來想要怎麼過

至於斷捨離要從何開始？他建議第一是心中要先有藍圖，想像自己想要的在家生活要怎麼過，再評估家中物品量和體力，若體力不足就尋找專業服務，自己整理就從東西最少或是情感涉入程度最少的物品開始，若尋求專業服務，就從最頭痛的開始整理。

J.T.認為，可以先從容易的東西開始斷捨離，熟齡族的老後生活想怎麼過，只要經歷過物品斷捨離，先把空間整理好，就會知道接下來的生活該在意什麼。