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3族群申請外籍看護免評 明上路

聯合報／ 記者葉冠妤梅緣緣／台北報導
勞動部今公告修正申請聘僱家庭看護移工及中階人力相關法規，增列多元認定申請資格、簡化75歲以上長者及領有特定身心障礙證明者重新聘僱看護移工流程，不必再往返醫療機構重複評估失能情形。本報資料照片
勞動部今公告修正申請聘僱家庭看護移工及中階人力相關法規，增列多元認定申請資格、簡化75歲以上長者及領有特定身心障礙證明者重新聘僱看護移工流程，不必再往返醫療機構重複評估失能情形。本報資料照片

勞動部昨宣布，已使用長照服務持續六個月以上者、診斷失智症ＣＤＲ量表一分以上者、呼吸器官重度障礙及吞嚥機能中度障礙等身心障礙者，新增納入免經巴氏量表評估，即可聘雇家庭看護工，明（十五日）起上路。勞動部初估將新增約兩萬名外籍看護

勞動部昨公告修正申請聘僱家庭看護移工及中階人力相關法規。新增列免評的三大族群，第一類為使用長照服務持續六個月以上者；第二類為經一名神經科或精神科專科醫師評估失智症輕度以上者。第三類則擴大特定身心障礙，包括肢障及罕見疾病取消病症限制，並增加呼吸器官失去功能之障礙程度達重度以上、吞嚥機能失去功能之障礙程度達中度以上者。

另外，針對曾聘僱家庭看護移工且被看護者為七十五歲以上長者，以及被看護者持有無註記有效期間身心障礙證明者等二類對象，免除反覆再到醫療機構評估失能的困擾。

留用中階技術人力部分，這次放寬只要累計受僱於同一雇主六年以上，移工即可轉任中階技術人力，並新納入一般營造工作轉任中階、擴大開放中階技術農業工作類別、調整總人數上限等。另也調整機構看護移工名額計算方式。

對此，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，開放外籍看護工政策「短多長空」，短期看似讓民眾申請便利，但相關聘雇費用由國人自行承擔，變相將照顧責任推回家庭，間接減輕政府發展本土長照服務的責任與壓力。

衛福部長照司副局長吳希文則說，鼓勵使用現有長照服務，聘有外籍看護的家庭，仍可申請專業照護、照顧者喘息等長照服務。

外籍看護 長照 移工

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