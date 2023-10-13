乳癌逐漸年輕化 乳癌手術合併乳房重建助病患恢復自信

苗栗市大千綜合醫院外科主任馮啟彥最近分別為44至50歲三名婦人進行乳癌手術合併乳房重建手術，3名病患都是自行摸到硬塊而就醫，檢查發現為乳癌第2期，由於不適合執行乳房保留手術，且患者難以接受全乳房切除後的外觀改變，因此建議她們在乳癌切除手術同時接受重建手術，術後3名病患恢復良好，對兩邊乳房的對稱性也滿意，並回歸正常工作與生活。

馮啟彥指出，近年乳癌逐漸年輕化，在乳癌手術治療上，除了著重在病灶切除乾淨及存活率之外，手術後外觀的改變也是病患相當在意的事；乳癌病人常因外觀改變產生心理陰影，甚至罹患憂鬱症，因此近年來乳癌醫學會也開始提倡乳癌手術合併乳房重建手術，致力改善病人術後的生理及心理素質。

他指出，乳癌早期病患可選擇乳癌手術合併乳房重建手術，減少再次麻醉的風險及病人二次手術的痛苦與心理壓力；乳房重建手術的方法，分為義乳植入法和自體組織重建法，其中義乳植入法較簡單也較容易調整兩邊乳房的對稱性。現行乳房手術可採微創技術，且目前的果凍矽膠植入物的觸感及彈性佳，因此乳癌病人術後幾乎看不見傷口，又可維持乳房外觀與彈性，對日漸年輕化的乳癌病患是一大福音。