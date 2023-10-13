7-ELEVEN嚴選秋季在地食材端新菜！「菠菜起司烤雞佐義式時蔬餐、法式烤鱸魚青醬燉飯」快嘗鮮

呼應全球低碳飲食潮流，7-ELEVEN發揮永續綠食力、扮演社會廚房角色，自即日起響應國健署「穀 for U食客吃起來」活動，消費者購買指定全穀或未精製雜糧商品可參加抽獎活動，並自10月18日起與漁業署、農糧署、知名主廚共同合作透過採購對於環境友善的在地食材入菜與農漁民共好，隨著季節推出濃郁的暖心料理。同時觀察到熱食相關類別銷售表現可較前一季成長超過2成，10月18日至11月14日同步祭出熱食自助區優惠活動，10月16日起7-ELEVEN門市還有甜脆新鮮的台中甜柿即將上架（不含花東地區），切片包裝方便即食。

7-ELEVEN提供外食族一日三餐豐富選擇，於門市販售多款全穀及未精製雜糧商品，涵蓋沙拉、便當、地瓜、冷藏吊掛等，品項數超過10款，多樣化組合商品極受年輕新世代喜愛。為響應國健署推廣「一日飲食生活圈」，7-ELEVEN即日起與國健署共同推薦24小時便利購買的「超商穀for U菜單」，推薦商品像是香烤雞胸鮮蔬餐、黃金玉米棒、現蒸地瓜、烤豆腐雞胸肉沙拉、天素地蔬－植物雞絲蕎麥麵等，邀請全民購買指定商品後拍照上傳照片至「穀for U食客吃起來」活動網站，即可參與抽獎活動，獎品為總價值30萬元的知名家電及廚房好物。

7-ELEVEN連續多年參與農糧署舉辦使用在地食材入菜的料理競賽，創意獲獎作品透過超商鮮食技術移轉加值後量產販售推廣，像是「花漾輕食便當」、「參巴醬雞肉炒飯」均廣獲消費者好評。今年農糧署「2023產銷履歷料理殿堂賽」參賽者運用多款產銷履歷蔬果及農糧產品等在地食材，製作異國便當料理，經過激烈的競賽過程，最終勝出的異國便當組冠軍商品10月18日起將在7-ELEVEN開賣，新品「菠菜起司烤雞佐義式時蔬餐」透過評審委員地中海料理專家馬可老師風味指導、嚴選在地優質食材，打造首度以地中海飲食料理概念規劃的超商鮮食餐盒，售價99元。

此外，秋季正值鱸魚盛產，正是肉質肥美享用的最佳時節，今年7-ELEVEN進一步與漁業署合作，共同開發首款在地水產冷藏鮮食「法式烤鱸魚青醬燉飯」，嚴選漁業署輔導養殖的在地金目鱸魚，餐點由型男主廚吳秉承、吳宇強師傅技術指導，鱸魚鮮活抵達鮮食廠後經急速冷凍、分切使魚肉保持鮮美滋味，再以精準的火侯炙烤，製程技術相當講究、鮮味十足，售價99元。

7-ELEVEN透過產學合作，今年4月全新推出全台超商首顆「低碳植米飯糰」，呼應全球低碳飲食潮流，藉由創新農業技術共同實踐地球永續；7月首度攜手專業米食鑑定士，引進在地種植的日本第一米大賞最高金賞獎的夢幻品種「龍之瞳」，運用於「新極上御飯糰」系列商品，相較常見的越光米，米粒更大顆、Q彈飽滿，內餡使用整房明太子、雪蟹蟹膏等高價食材，上市兩週即熱銷近50萬顆，10月18日起將推出新口味「新極上飯糰－日本帆立貝」，嚴選日本青森帆立貝搭配博多明太子，鮮美帆立貝與明太子醬的濃郁完美結合，售價59元。

此外，看好熱食自助區在秋冬時節深受喜愛，7-ELEVEN積極鋪設由新加坡米其林一星小販「了凡油雞‧燒臘‧飯‧麵」主廚監製獨門滷汁的「星級饗宴－滷味」，迄今已吸引超過500萬人次品嘗，10月起陸續於全台4,000間門市販售，全台縣市包含離島都吃得到，同時祭出10月18日至11月14日滷味、關東煮買4送1優惠活動，可挑選喜愛的食材、淋上滷汁，或依個人喜好自由搭配科學麵、春雨等吃法。