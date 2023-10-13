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不符合公費LDCT肺癌篩檢資格怎麼辧？ 肺癌名醫這樣說

聯合報／ 記者蔡怡真／台北即時報導
國健署已針對高危險族群進行低劑量電腦斷層肺癌篩檢政策，檢查時間約只需要５分鐘，非常快速。（本報資料照片）
國健署已針對高危險族群進行低劑量電腦斷層肺癌篩檢政策，檢查時間約只需要５分鐘，非常快速。（本報資料照片）

肺癌長年來都是國人十大癌症死因之首，去年國健署針對高風險族群推動胸部低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢，希望可以早期發現早期治療。但只有高風險的人需要注意肺癌的發生嗎？好心肝診所特聘胸腔內科教授、台北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明指出，臨床上我們發現有不少患者是沒有抽菸及家族史的患者，因此，建議民眾可以在30歲時就先進行LDCT的篩檢，沒問題之後就每3年一次即可。

蔡俊明指出，政府的政策會牽涉的預算，會設立篩檢門檻，考慮投資價值，因此利用LDCT進行肺癌篩檢也是如此，目前是針對重度吸菸者及有家族史的人，女性在45歲到74歲，男性50歲到74歲，每2年篩檢一次，而這些條件有時候會讓民眾誤以為，只有抽菸及家族史的人才需要注意肺癌發生的可能性。

依據「台灣非吸菸者篩檢研究（TALENT）計畫」發現，台灣肺癌病人的樣貌，男女比幾乎相同，沒抽菸的比例約三分之二，有家族史的比例比抽菸者多一倍。因此，蔡俊明認為，一般民眾也不能輕忽，而且應該早一點對肺部健康有所了解，之後進行追蹤時就能拿來比較，讓醫師更容易判讀。

目前除了是公費對象外，民眾想要進行肺癌篩檢都得自費，LDCT一次費用在4,000元到6,000元，對民眾是不小的負擔，蔡俊明建議，政府可以考慮補貼一般民眾檢查費用，而健保正在談論的部份負擔費用，也可以經由LDCT的篩檢補助，讓民眾知道使用者付費的概念，讓未來民眾需要部份負擔的政策推廣可以更順利。

這些實用有用的資訊內容，蔡俊明教授將在10月21日（週六）進行好心肝大師講座，跟民眾分享肺癌的預防及治療，演講地點為台大醫院國際會議中心401會議廳，講座為免費參與，歡迎民眾報名參加。電話:0800-000-583

肺癌是十大癌症之首，如何預防肺癌，好心肝診所特聘胸腔內科教授、台北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明將於10月21日進行免費講座。圖／好心肝基金會提供
肺癌是十大癌症之首，如何預防肺癌，好心肝診所特聘胸腔內科教授、台北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明將於10月21日進行免費講座。圖／好心肝基金會提供

肺癌 抽菸 患者

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