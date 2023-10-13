搞懂聖嬰和反聖嬰現象 氣象署：在秋末冬初「最強」
聖嬰現象或反聖嬰現象，你知道多少？中央氣象署官方臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，聖嬰現象或反聖嬰現象通常發展於「春末夏初」，在秋末冬初「最強」，於隔年春季減弱。
氣象署說，聖嬰現象通常持續時間較短，約為半年至2年的時長。反聖嬰現象則大多會連續發生，半數以上會持續2至3年。雖然聖嬰和反聖嬰的發生頻率可能不完全規律，但聖嬰通常2至5年發生一次，反聖嬰則平均2至7年發生一次。而且，約有50%的聖嬰現象結束後，隔年便會出現反聖嬰現象。
氣象署說，每次ENSO現象都存在個案差異，甚至近幾年ENSO個案出現更明顯的變異情形。
持續3年的反聖嬰事件在今年春季畫上句點，聖嬰現象接續而來。氣象署表示，一般來說，聖嬰事件從夏季開始發展，秋冬達到最強，隔年的春季至夏季會減弱，但過去也有維持2年之久。當聖嬰現象發展成熟，菲律賓東方海面易生成反氣旋環流，使台灣冬季降雨及隔年春雨增多；溫度方面，冬季至隔年的春天偏暖，隔年夏季偏熱。
氣象署表示，歷史紀錄中，當聖嬰事件發展過後，全球平均溫度偏高，例如在2014、2015年強聖嬰過後，2016年即為全球最暖的一年。而今年6月全球溫度打破歷史紀錄，成為有紀錄以來最熱的6月份。須密切關注接下來聖嬰事件的發展，因為聖嬰發展趨於成熟後，2024年非常有可能發生比今年更熱的極端高溫事件。
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