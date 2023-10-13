聽新聞
test
0:00 / 0:00

餐餐吃全榖 降慢性病風險

聯合報／ 記者梅緣緣／台北報導
將三餐中精製澱粉調整為全穀及未精製雜糧，再搭配足夠的蔬果，可達一日建議攝取量。圖／123RF
將三餐中精製澱粉調整為全穀及未精製雜糧，再搭配足夠的蔬果，可達一日建議攝取量。圖／123RF

台灣外食人口愈來愈多，導致國人膳食纖維攝取普遍不足，其中以青少年最為不足。衛福部國健署社區健康組研究員林真夙建議，民眾在外用餐時，可多食用地瓜、糙米等「全穀及未精製雜糧」，以多樣吃、餐餐有全穀方式攝取，以降低罹患心血管等慢性疾病的風險。

英國研究發現，全穀及未精製雜糧富含膳食纖維、礦物質及植化素，每天攝取足夠建議量，可降低罹患慢性疾病風險。其他國外研究也顯示，攝取足夠未精製穀類，可降低罹患糖尿病風險21%、高血壓風險15%、心血管疾病風險29%，以及降低癌症發生的風險。

膳食纖維存在植物中，可刺激腸胃蠕動，使糞便易於排出，維持腸道健康、控制血糖及血脂，幫助維持健康體位。不過，根據2017-2020年「國民營養調查」顯示，一日膳食纖維建議攝取量為25至30公克，但全台民眾膳食纖維卻皆未達足夠攝取量，以18歲以下年輕族群攝取最不足，僅有建議攝取量的33%至38%。

針對國人膳食纖維攝取量不足，林真夙建議，可將三餐中食用的「精製澱粉」如吐司、麵包、白麵等，改以「全穀及未精製雜糧」如糙米、地瓜、南瓜等，可增加約7.9公克的膳食纖維，即達一天建議攝取量的30%，再搭配足夠的蔬果攝取，即可達到每日建議攝取量。

民眾若想健康攝取穀糧，林真夙認為，可以養成選國產、多樣吃、餐餐有全穀習慣。選擇當季當地的食材，增加食材多樣性，每餐至少有三分之一以上為全穀未精製雜糧。

國健署副署長賈淑麗表示，國健署與全台一萬多間超商、健康餐盒及飯店業者等店家合作布點，盼民眾能在餐廳與各大通路，購買及取得融入健康穀糧的餐點。

國健署 食材

延伸閱讀

全台膳食纖維攝取皆不足 國健署教導一招可達標

影／推廣膳食纖維 國健署號召民眾一起吃全穀

一張圖看自己是否「壓力胖」！醫教吃「開心食物」助改善

高麗菜、白蘿蔔、大番茄所含纖維量僅1公克！一圖看懂TOP20高纖蔬菜

相關新聞

高鐵調漲「以價制量」？  交長不認同

中秋連假收假日高鐵台中站自由座大排長龍，引發民怨，高鐵是否該「以價制量」，或是針對自由座進行人數管控，引發討論。交通部長...

否認美豬洗產地 王必勝：是「標示不實」

衛福部食藥署日前稽查桃園市兩業者的美豬產品「標示不實」，肉品來源有美豬卻標示加拿大豬，引發外界「洗產地」質疑。衛福部長薛...

護理師醫院服替代役？ 衛福部允討論

本報日前獨家報導護理人力荒，護理師護士公會全聯會提出，應開放男性護理師在醫院服替代役，以增添人力。衛福部長薛瑞元表示，將...

地牛翻身！高雄晚間8點16分規模4.9地震 南部最大震度4級

中央氣象署發布第071號顯著有感地震報告，今晚8時16分，在高雄市政府東北方42.5公里，位於高雄市美濃區，發生芮氏規模...

回響／易肇事路口改善 交通部給錢給指引

為了改善交通，交通部已經進行40期「易肇事路段改善計畫」，不過本報調查發現，2015年至2019年改善的382處路口中，...

舞台劇「謝謝大家收看」月底高雄登場

王偉忠監製、主演的舞台劇「謝謝大家收看」，再過兩周就要登上高雄衛武營舞台。王偉忠希望此劇帶大家站在人生現在的位置、回首看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。