秋葉落北風吹 公益音樂會溫情暖心扉

秋雨飄飄，北風颯颯的11月，如同大自然交織的美麗交響曲；由聯合報系文化基金會及台灣厚道社會服務聯合會，聯合主辦的公益假日音樂會，將於4日、26日周軒瑋；5日、18日吳坤炤；11日、19日沈彥霖；12日、25日馬惠美等四位身障藝人呈現音樂的多元與精彩，歡迎大家一起來參與音韻悠揚的盛宴。

自認為全身充滿音符的周軒瑋，早產視網膜剝離而全盲，並不因此改變對音樂的執著與熱情。國小五年級領略到薩克斯風的美妙樂音，帶動他克服艱難的學習過程，深信「只要自己不放棄，就沒有人可以放棄自己」。不論是上百個功能按鍵的電子琴，或是爵士鼓，透過更多的練習，希望將音樂呈現得更精彩！〈明天你好〉這首歌讓他知道就算跌倒也要笑著站起來往前奔跑，以及帶著爵士味道的〈Thchicken〉，都是他最喜歡的。

吳坤炤出生時因「巨嬰症」導致分娩困難，左臂受損萎縮，只有食指和拇指可用，身體缺陷讓他有了不同的人生。因失戀讓他發憤圖強苦練吉他，練就全國獨一的右手按弦、左手撥弦「反手型單指吉他彈法」，不僅擁有20張街頭藝人證照，也是吉他老師，坤炤最喜歡街頭表演形式：「直接面對觀眾，最純粹、單純也最快樂。」充滿祝福的〈城裏的月光〉，以及對愛情執著的〈至少還有你〉，陪他走過身不由己的風風雨雨，每次演唱仍悸動不已。

自出生即全盲的雲林囝仔沈彥霖，5歲學習爵士鼓，國小畢業對於人聲打擊(Vocal Percussion)充滿好奇，自學beatbox，Beatbox Flute師學留法長笛家鄭宇泰。彥霖將表演最喜歡的歌是張惠妹〈愛什麼稀罕〉、透過歌曲，相信好緣分會來到身邊；以及女子團體by2翻唱版的〈紅蜻蜓〉，不同編曲和節奏，賦予歌曲新詮釋，鼓勵嚮往夢想前進的你我，不再迷茫。

至今已雙眼全盲的馬惠美，三歲因家貧被送至花蓮畢士大教養院就養，面臨親人分別的苦痛，夜晚常淚濕枕巾，在倪院長夫人的歌聲撫慰中入眠，培養了惠美成為酷愛唱歌的歌手，以歌聲為社會黑暗角落點燃溫暖的燈火。她最喜歡的歌是有著濃濃思鄉情緒的〈淚光閃閃〉；〈至少還有你〉，不論在受挫或孤單的時候，至少有朋友陪伴是非常幸福的事！

吉他歌王吳坤炤喜歡面對觀眾，是最純粹也最快樂。主辦單位／提供

沈彥霖透過音樂讓夢想前進不再迷茫。主辦單位／提供