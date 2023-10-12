胸悶痛求診！婦1習慣讓2血管堵塞9成 醫警告：隨時會猝死

人吃五穀雜糧哪有不生病，不過身體一有狀況就要聽從醫師的囑咐，乖乖吃藥治療。新光醫院心臟內科醫師陳冠任在臉書分享一名婦人的情況，對方因為胸悶胸痛而求診，做了心電圖和胸部X光後，竟然呈現急性心肌梗塞，趕緊幫她通血管。事後才知道婦人的膽固醇非常高，雖然有用藥物控制，但有時候卻會忘了吃，讓陳冠任聽了也搖頭。

陳冠任在臉書《冠任醫師的異想世界》表示，日前有一名60歲的婦人去看診，對方表明自己常常感覺胸悶胸痛，甚至會延伸到肩膀後背，當天去診所求治，但醫生建議她到大醫院徹底檢查。陳冠任醫師先詢問婦人有無慢性病，對方表示三個月前抽血，才得知有膽固醇過高的問題，雖然有用藥物控制，但是有時候會忘記吃。

陳冠任看了婦人的雲端病歷，發現三個月前LDL（壞膽固醇）高達236，超出正常值非常多，讓他嚇了一跳，趕緊警告對方若不好好控制會有心臟病，並安排婦人進行心電圖和胸部X光檢查。沒想到檢查結果，心電圖竟然呈現急性心肌梗塞，陳冠任告訴對方「大姐，妳的心臟血管真的塞住了，不趕快打通會有生命危險」，隨後安排幫婦人做緊急心導管手術。

手術後發現婦人有兩條血管狹窄超過九成以上，不處理的話隨時會有猝死的可能，所幸術後血管都已暢通，症狀也改善很多。陳冠任表示，希望這名婦人未來都能乖乖地控制壞膽固醇，不然根源未除，血管病變以後還是會反覆地發生，而且不是每一次都能像這樣幸運救回來。