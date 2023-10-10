心理健康月 2025拚設71處心衛中心、青年諮商使用破6千人

10月10日不只是雙十國慶，也是世界衛生組織（WHO）訂定的「世界心理健康日」，衛福部響應將10月訂為心理健康月，補助各地方政府推出各類心理健康促進活動。衛福部心理健康司長陳亮妤表示，全台已設置37處心理衛生中心，預計10月底，離島地區也將完成設立心理衛生中心，2025年預計全台完成71處心理衛生中心設置。而青年免費三次諮商服務，至今已突破6000人目標。

今年「世界心理健康日」以「 Mental health is a universal human right（心理健康為普世人權）」為主題，並且提醒民眾No health without mental health（有心理健康才有真正的健康）。

陳亮妤說，健康為基本人權，心理健康也是；為此，衛福部規畫分階段布建各縣市「社區心理衛生中心」，已達37處，預計到2025年可布建71處，將大幅提升心理衛生資源的可近性。

陳亮妤說，民眾有打疫苗、健康諮詢的問題會走到衛生所，希望社區心理衛生中心也可以形成這樣的系統，讓民眾有心理議題、諮詢服務時也可以走進來。搭配精神衛生法母法公告，中央政府跟地方政府已經展開前端預防工作，目標是每33萬人有一處心理衛生據點，目標2025年全台達到71處。

陳亮妤表示，社區衛生中心希望提供精神病人從醫療端到社區端的連續性照護與個案管理服務，提供「精神病友自立支持方案」目前經費已獲行政院核可，會從病人支持、家人支持以及同儕支持三部分推動。希望可以透讓病友邁向「復元之路 」，讓病人透過「職業復健」克服疾病困難持續成長，協助其工作、融入社會。

今年8月上路的「年輕族群心理健康支持方案」針對15至30歲的民眾提供三次心理諮商補助，經歷預算加碼後，目前使用人數達到7917人，突破原先6000人次目標。

陳亮妤說，年輕族群心理健康支持方案加碼後，諮商補助持續穩定執行，7917人使用後，有1727人經諮商被評估為高風險案例，並轉介給醫療團隊。她期待，年輕朋友面對心理困擾時，能勇於求助，更期待去除社會大眾對於心理疾病的標籤化，提升全民的心理健康識能。