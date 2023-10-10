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出遊台東飯店漲3倍一晚近萬元 網喊連假不該出門

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
國慶連假期間，有遊客在台東住到一晚9100元的飯店，抱怨不如出國玩比較划算。圖／取自業者官網
國慶連假期間，有遊客在台東住到一晚9100元的飯店，抱怨不如出國玩比較划算。圖／取自業者官網

國旅飯店住宿比出國貴成為許多小資族的痛，國慶連假台東滿滿人潮，有旅客抱怨，太麻里住一晚索價9100元，房內竟有霉垢及壁虎大便，網友酸「連假漲三倍，台灣的旅店真敢要」。另有旅客在飯店大廳苦等至晚上6點才能入住，連假出遊品質差。

縣府交通及觀光發展處表示，初步了解遊客抱怨飯店未超出備查房價，收費若高於備查房價會依法開罰，持續針對違法業者進行輔導、法規教育等，希望能確實杜絕及遏止旅宿違法，避免遊客對台東產生不良感受。

國慶連假台東住房率幾乎都達8成以上，知本溫泉區幾乎都客滿。太麻里一家飯店的主題親子房收費9100元，旅客入住後發現，冰箱門有霉垢，電話上有灰塵及壁虎大便，網路發文抱怨不如訂機票出國玩。

抱怨文引發熱議，有人認為去住的人是「盤子」、「業者開這種價錢難道不心虛」，「去越南可住五星級飯店2晚」、「連假真的不要出門比較好」、「沒有買賣，就沒有傷害」。

曾住過的網友分享說，這間房型假日含早餐只要2999元，甚至低至1999元，室外還有留滑梯、水池，CP值算高，連續假日價差3倍真的太貴。

連假住宿貴引起遊客抱怨外，另名遊客也說，全家入住台東市區飯店，從下午4點等到晚上6點才能入住，最後竟只得到延遲退房的補償，業者沒誠意。

交觀處表示，定期稽查縣內業者，也會不定期針對非法擴大營業及惡意哄抬價格等情況抽查飯店及民宿，若向旅客收取高於備查的房價，依據「發展觀光條例」規定，將視情節輕重，主管機關得令限期改善或處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，且後續仍會加強稽查頻率與次數，如有業者仍惡意哄抬且無改善，將連續予以裁罰，以維護台東觀光形象。

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