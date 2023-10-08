北市蛋商公會：本周蛋價仍維持產地價45.5元、批發價55元高點
進口蛋爭議引發食安危機，許多縣市學校營養午餐禁用液蛋，國產蛋買氣大漲，目前蛋價維持產地價45.5元、批發價55元歷史高點，台北市蛋商公會理事長林天來今表示，本周因國慶連假不召開會議，預計下周才開會，因此本周蛋價不會調整，至於是否再調漲蛋價，還需視產蛋率及整體產銷狀況。
根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每日約有3368萬隻蛋雞投入生產，雞蛋每日生產量維持11萬7000箱（每箱約200顆），距離國人每日需求量12萬箱，仍有約60萬顆供應缺口。
進口蛋爭議引發食安危機，許多縣市學校營養午餐禁用液蛋，國產蛋買氣大漲，也導致本土雞蛋的蛋價維持歷史高點，加上先前有蛋商認為10月中旬恐出現用蛋缺口，年底若禽流感嚴重，缺口將更大，讓外界十分關心蛋價是否持續上揚。
對此，林天來表示，本周因國慶連假關係並沒有開會，預計下周再開會，目前整體雞蛋供需仍算穩定，因此本周依舊維持產地價每台斤45.5元、批發價每台斤55元；至於蛋價是否調漲，還需視產蛋率及整體產銷狀況才能評估。
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