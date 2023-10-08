到高雄暗息無啥代誌來佳 一圖搭捷運暢遊高雄16個夜市　

高雄有許多夜市並非天天營業，像知名瑞豐夜市就固定休周一與周三，為免遊客撲空，高捷在雙十連假首度推出「高捷路網圖夜市版」，一圖告知高雄16處知名夜市星期幾開？位置在哪？搭捷運哪一站下車？離捷運站多遠？方便遊客按圖索驥，搭著捷運吃遍高雄的夜市美食。

「下暗若無啥代誌，咱來去來去迺夜市（台語．晚上什麼事情，我們去逛夜市）」這是高捷公司在雙十連假對遊客發佈的最新訊息，在高捷與輕軌路網上加註高雄16處知名夜市位置、營業日與距離最近的捷運站等實用資訊，引發網友討論。

有網友說，「走啊～吃爆」、「屬於高雄的夜生活，還是夜市最接地氣」、「新路網圖好貼心」、「這張太讚了」，但也有網友說「下捷運還要走超久的好嗎？不騎自YouBike會走到鐵腿」、「漏了填周六限定的駁二夜市，搭到西子灣站走5分鐘就到了。」

依高捷公佈的資料，高雄固定天天營業的夜市有11處，這包括吉林、六合、三民街、苓雅自強、前鎮、五甲自強、鳳山中山路、忠孝、興中、光華與鳳山中華街觀光夜市。

另5處非天天營業的夜市，則包括固定周一、周四、周五營業的岡山夜市，固定周五、周六營業的後勁夜市，固定周二、周四、周五、周六、周日營業的瑞豐夜市，固定周一、周五、周六、周日營業的凱旋青年夜市，與固定周四、周五、周六、周四營業的鳳山青年夜市。