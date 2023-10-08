顧癌母花千萬手足不認帳 法院視為孝親行為

一名婦人照顧罹患癌症的母親十幾年，不僅陪母親到醫院治療、還支付醫療費用等，但觀念傳統的母親過世後，遺產全留給兒子，婦人雖不願與兄弟爭奪遺產，但認為自己十幾年來為母親付出的近千萬醫藥費，應由子女平均分攤，但兄弟卻認為是她自願付出，雙方認知不同鬧上法院，法官卻認定婦人對母親的付出是孝親行為，判她敗訴。

法界人士指出，目前法院主流見解認為「受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限」，換句話說，若長輩有足夠財產維持生活，就無受扶養權利，子女照顧父母的付出，不管是給生活費或支付醫療費用等，屬於孝親行為，無法要求手足均攤扶養費。

類似的案例不少。一名婦人十年前過世後，將不動產留給長子、動產及現金留給長女繼承，次女後來向法院提告，主張母親生前都是由她照顧，請求兄姊返還她代墊扶養母親的費用。

但子女們對於照顧母親工作說法不一，長子主張自己也有盡照顧母親責任。法院認定，過世的母親生前具有相當財力，經濟上具有足夠能力支付生活費用，並無不能生活、須扶養情形，駁回次女的聲請。

另外，一名男子自二○一四年起，負責照顧母親生活起居，直到二○二二年母親過世，他提出母親生前的扶養費約八百萬元，向未照護母親的手足請求分攤扶養費，向法院提起請求返還不當得利的民事訴訟。

不過，法院認定，男子的母親生前曾用個人財產支付生活所需及醫療費用，男子扶養母親付出的心力與金錢，仍被認定屬孝親行為。

加上男子無法舉證「母親有不能維持生活，而應受扶養之情」，縱使男子主張的支出費用確實存在，但法官認為對其他兄弟姊妹也不構成不當得利，判他敗訴。

律師周信宏提醒，法院目前都持此一法律見解，不管是長輩或子女都應有所認知，才能讓子女孝親付出且日後無怨，長輩生前在思考遺產分配時，也應考量公平。