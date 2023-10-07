台灣第1枚自製氣象衛星 打造「獵風者」83％關鍵元件台灣自製

台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者（Triton）」原定今天搭乘法國亞利安公司（Arianespace）的VEGA火箭升空，由於火箭發射最後程序出現異常，取消發射。獵風者衛星是台灣的氣象衛星，也是台灣首枚自製氣象衛星，是全球少數能夠觀測海面資料的氣象衛星。

其名TRITON源自希臘神話中的海之信使特里頓。外型採取與福衛七號任務衛星相仿的設計，為一立方體結構搭配單側太陽能板配置，但在內部關鍵元件、飛行軟體、酬載儀器等則完全由太空中心自行研發。尺寸為100 x 120 x 125立方公分，總重量約250公斤。

太空中心指出，獵風者其搭載我國研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）」，可執行海面風速觀測任務，能幫助氣象觀測劇烈天氣、颱風等形成。而獵風者有83％關鍵元件為台灣自製，20家廠商參與，展現我國太空科研能量，讓台灣在未來全球太空產業不缺席。

獵風者衛星原為福爾摩沙衛星七號中的自主衛星（FORMOSAT-7R），從該計畫獨立並另命名為獵風者。該衛星原預定於2023年初即發射，但因規畫搭乘的織女星C型火箭首次商業發射失敗，因此延後發射。

2023年7月14日，獵風者衛星從國家太空中心運往機場，後運抵法屬圭亞那，預計台灣時間10月7日上午9時36分發射。但倒數最後1秒火箭並未點火，現場回報警示紅燈，讓遠在台灣緊盯直播的國家太空中心科研人員一陣錯愕，目前已緊急宣布發射取消。

獵風者衛星（TRITON）為太空中心自行設計、製造的衛星。計畫發展一顆約250公斤的衛星搭載太空中心自行研發的全球導航衛星系統反射訊號接收儀（Global Navigation Satellite System-Reflectometry，GNSS-R），在低地球軌道上蒐集由地表反射的全球導航衛星系統訊號，進行海氣交互作用、颱風強度預測等研究。

其中由於台灣每年受颱風影響甚鉅，因此設定反演浪高、海面風速等資訊，進行颱風強度及路徑預測研究。

為配合GNSS-R的資料處理與應用，太空中心在結合中央氣象局及國內學界發展的掩星資料處理驗證平台（Taiwan RO Processing System, TROPS）中，將增加GNSS反射訊號處理模組，提供獵風者衛星反演後的海面風資料予使用者。

另外太空中心正與學研界合作，研究海面反射訊號資料在氣象數值模式的應用，期望對劇烈天氣的預報、降低災害預警的不確定性能有所助益。

獵風者衛星將以共載發射（Rideshare Launch）模式由Arianespace的VEGA載具搭載升空，軌道為高度601公里的圓形低地球軌道、傾角97.92度。

獵風者衛星規畫時為了操作相容性與成本考量，外型採取與福衛七號任務衛星相仿的設計，為一立方體結構搭配單側太陽能板配置，但在內部關鍵元件、飛行軟體、酬載儀器等則完全由太空中心自行研發。

尺寸為100 x 120 x 125立方公分，總重量約250公斤，通訊能力S頻段，上傳速率32kbps，下載速率2Mbps。資料容量≧2Gbits，載重≦8公斤，電力需求≦10W。軌道601km，傾角≈97.92°。

全球衛星導航衛星系統反射訊號接收機（GNSS-R）的核心技術，源自太空中心自主研發的太空級GPS接收機，在系統架構上可同時接收一組GNSS直射訊號、八組GNSS反射訊號，並可透過地面上傳方式選擇接收不同的GNSS訊號源。GNSS-R的發展是系統性的，除反射接收機之外，亦針對微弱的反射訊號同步進行高增益左旋天線、低雜訊放大器、多通道射頻前級等元件的開發；目前所有元件均已完成飛行體的製造驗證。