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愛肝達人站／醫師「人病己病！」視病猶親的最高境界？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

看肝的醫師，突然有一天停診了。

病人問掛號小姐：「╳╳醫師怎麼今天沒有看診？」

掛號小姐：「他走了！」

甲病人嚇了一跳：「上個月看診看起來還好好的，怎麼走了？」

乙病人：「對呀，他平常滿視病猶親的，但上星期看他臉色黃黃的，是不是也得肝病走了？」

甲：「難得的好醫師怎麼那麼早就走了！」

掛號小姐在旁邊聽了忍不住笑了起來。

「不是啦，他是回南部到另一家醫院去了，他還活得好好的。」

老婆生產，痛得要死，老公在一旁笑笑的，「忍耐一下，我上次膽結石也是很痛。」

老婆說：「又不是你在生，怎知生產的痛！」

大凡中空器官收縮引起的痛，醫學上稱為絞痛，因此稱生產的痛是絞痛，膽結石的痛是絞痛，吃壞東西肚子痛也是絞痛。

得了肝癌，早期中期通常不會痛，因為肝臟內部沒有痛覺神經，只有表面包膜才有神經，因此肝癌會痛通常是肝癌很大了，或破裂了，刺激了表面的神經才會痛。

得了急性肝炎，初期像感冒一樣，會有點累，此時通常人會以為太忙了、太累了，不以為意，等待小便變黃，眼睛變黃，看醫求診，才會想到是肝不好了。

但在肝炎初期，你看醫師，醫師可能也未能診斷出來，但如果醫師自己也得過急性肝炎，醫師的警覺性高，可能很早就幫你看出來了，又如大腸癌，在初期可能沒有什麼症狀，也可能大便習慣改變，也可能肚子脹脹的而已，如果醫師自己有得大腸癌的經驗，他可能就很早就診斷出來，但如果沒有經驗，可能就會較晚才想到。

因此，如果醫師自己或家人生過很多病，體會到生病的苦痛，就較能將心比心，苦民所苦，做一個真正視病猶親的好醫師。但有些病生不得，醫師也不可能有那麼多條命可以得那麼多病，因此，將心比心，用心看每一位病人，把這個當為一輩行醫的最高境界，就是病人之福了。

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