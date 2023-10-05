天氣不穩進貨少買氣弱 北農菜價跌多漲少

經過小犬颱風一夜肆虐，今日台北市蔬菜到貨量約1132噸，進貨量大幅減少，蔬菜每公斤平均批發價44.1元，主要因為氣候不穩，買氣較弱影響。

根據北農分析，今日的蔬菜進貨量較昨日大幅減少，量增菜種有小白菜、A菜、胡瓜、苦瓜、甜椒、玉米、青蔥等，量減菜種有高麗菜、大白菜、青江菜、空心菜、地瓜葉、小黃瓜、絲瓜、茄子、番茄、敏豆、青花苔、蘿蔔、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農表示，今日進貨量較昨日大幅減少，市況因受小犬颱風外圍環流影響，雖然到貨量減少很多，但拍賣中氣候不穩風雨不斷，造成承銷人購買意願趨減，買氣稍弱，交易市況尚稱平順，各菜種行情價格跌多漲少。

北農表示，今日葉菜類進貨量大幅減少，價格下跌，高麗菜到貨量約177噸，價格下跌3元，大白菜到貨量約78噸，價格下跌4元，A菜到貨量約46噸，價格下跌18元。花果類進貨量小幅減少，價格跌多漲少，茄子到貨量約21噸，價格下跌2元。根莖類進貨量大幅減少，價格漲多跌少，蘿蔔到貨量約53噸，價格上漲2元。