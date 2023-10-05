快訊

亞運射箭／拚到最後3箭 中華隊1分不敵印度「銀恨」

國民黨團揭進口豬肉每公斤補助6元 砸3億穩豬價無效

彈跳逃生闖一片天、失去腿成英雄 那些地獄門前一遊的飛官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天氣不穩進貨少買氣弱 北農菜價跌多漲少

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
北農分析，拍賣中氣候不穩風雨不斷，造成承銷人購買意願趨減，買氣稍弱，交易市況尚稱平順，各菜種行情價格跌多漲少。本報資料照片
北農分析，拍賣中氣候不穩風雨不斷，造成承銷人購買意願趨減，買氣稍弱，交易市況尚稱平順，各菜種行情價格跌多漲少。本報資料照片

經過小犬颱風一夜肆虐，今日台北市蔬菜到貨量約1132噸，進貨量大幅減少，蔬菜每公斤平均批發價44.1元，主要因為氣候不穩，買氣較弱影響。

根據北農分析，今日的蔬菜進貨量較昨日大幅減少，量增菜種有小白菜、A菜、胡瓜、苦瓜、甜椒、玉米、青蔥等，量減菜種有高麗菜、大白菜、青江菜、空心菜、地瓜葉、小黃瓜、絲瓜、茄子、番茄、敏豆、青花苔、蘿蔔、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農表示，今日進貨量較昨日大幅減少，市況因受小犬颱風外圍環流影響，雖然到貨量減少很多，但拍賣中氣候不穩風雨不斷，造成承銷人購買意願趨減，買氣稍弱，交易市況尚稱平順，各菜種行情價格跌多漲少。

北農表示，今日葉菜類進貨量大幅減少，價格下跌，高麗菜到貨量約177噸，價格下跌3元，大白菜到貨量約78噸，價格下跌4元，A菜到貨量約46噸，價格下跌18元。花果類進貨量小幅減少，價格跌多漲少，茄子到貨量約21噸，價格下跌2元。根莖類進貨量大幅減少，價格漲多跌少，蘿蔔到貨量約53噸，價格上漲2元。

小犬颱風 北農

延伸閱讀

小犬慢速移動變猛犬全台190傷 停電24萬4396戶拚今晚全數修復

小犬強風＋新竹狂風 王婉諭「雨傘秒開花」：剩孤單的我跟傘架

颱風小犬掠過鵝鑾鼻往西走 氣象署：不會再回頭

影／小犬颱風夜襲新北！汐止診所招牌不敵強風轟然掉落

相關新聞

天氣不穩進貨少買氣弱 北農菜價跌多漲少

經過小犬颱風一夜肆虐，今日台北市蔬菜到貨量約1132噸，進貨量大幅減少，蔬菜每公斤平均批發價44.1元，主要因為氣候不穩...

高端流感疫苗蹚渾水？專家曝高端1疫苗供不應求超熱門

流感疫苗日前開打，此次公費流感疫苗共有四家廠商，高端也名列其中。但因為先前高端新冠疫苗的爭議，不少民眾不願意接種高端流感...

小犬吹壞蘭嶼風速計周日搶修 颱風眼牆深厚防強風豪雨

中颱小犬深夜為蘭嶼氣象站吹出17級以上強陣風，打破紀錄之外，還吹壞測站風速計，中央氣象署預計周日派員搶修。氣象署提醒，颱...

寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI紀念商品曝光！鐵粉傻眼：是不是搞錯了什麼

太期待！台灣首間寶可夢中心 「Pokémon Center TAIPEI」確定12月在新光三越 台北信義新天地A11 的3樓登場，日前寶可夢官方Instagram （IG）公開第1彈開幕紀念商品照片，為快龍 和皮卡丘 玩偶，模樣讓網友直呼「可愛死了」，但也有人發現玩偶設計的東西「台灣沒有盛產」。

長輩開罐沒力氣 小心陷肌少症惡性循環

台灣民眾年齡隨醫療、衛生及飲食的改善，逐漸邁向超高齡化社會標準，但卻有愈來愈多長輩出現肌少症問題，嚴重影響生活。台大醫院...

桃竹竹苗TPASS上路 新竹通勤雙北、台中得提前出站不便

桃竹竹苗TPASS通勤月票10月2日起上路，據統計超過逾5000張票卡完成設定，成為不少通勤族的省錢票卡首選。不過，立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。