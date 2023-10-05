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高端流感疫苗蹚渾水？專家曝高端1疫苗供不應求超熱門

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎（右）接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪。圖／取自新聞放鞭炮YouTube影片
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎（右）接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪。圖／取自新聞放鞭炮YouTube影片

流感疫苗日前開打，此次公費流感疫苗共有四家廠商，高端也名列其中。但因為先前高端新冠疫苗的爭議，不少民眾不願意接種高端流感疫苗，不少縣市在施打前公布疫苗廠牌。台灣疫苗推動協會榮譽理事長、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，各廠商流感疫苗沒有明顯差別，高端腸病毒71型疫在臨床詢問度高，建議加強發展。

10月2日公費流感疫苗開打，疾管署今年採購國光、賽諾菲、台灣東洋、高端，共698.6萬劑，其中國光生技349.3萬劑、賽諾菲129.1萬劑、台灣東洋86.4萬劑、高端70.7萬劑。自費施打另有GSK的流感疫苗可施打。

不少民眾不願意接種高端的流感疫苗，希望挑選公費疫苗廠牌。周玉蔻質疑衛福部經歷新冠疫苗爭議後，為何還要公費購買高端疫苗？並質疑高端為何不做危機處理。

李秉穎今在上節目接受主持人周玉蔻專訪，表示全球有數十家流感疫苗廠牌，並沒有太大差異，若有不同，主要是新世代流感疫苗，如劑量四倍、免疫佐劑增加或以基因重組蛋白質製成，因為免疫效果較佳，優先用在65歲以上長者。

李秉穎說，接種流感疫苗可減少誘發心肌梗塞、缺血性中風風險的機會。動脈硬化為血管壁損傷脂肪堆積造成，若是感染流感，容易發炎；分析健保資料庫資料發現，接種流感疫苗者，發生缺血性中風機率較。

李秉穎也說，高端流感疫苗引進韓國疫苗原液製成，其實利潤並不高。高端腸病毒疫苗詢問度高，應該集中火力發展腸病毒71型疫苗。台灣目前研發出兩支腸病毒 71 型疫苗，分別是國光／安特羅腸病毒 71 型疫苗與高端腸病毒 71 型疫苗。

流感疫苗 高端疫苗 腸病毒 李秉穎

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