遭鄭麗文點名「文化渣男」 VERSE總編輯張鐵志：潑髒水抹黑

立委鄭麗文今天於立院教委會質詢文化部長史哲時，提到台灣文化界的「文化掠奪」亂象。她點名擔任青鳥書店顧問、verse雜誌總編輯張鐵志是「文化渣男」，將自己塑造成文化名牌，在全台各縣市拿下政府標案、領鉅額補助，再發包給地方書店，導致地方工作者只拿到微薄報酬，要求文化部「不能幫惡劣的地方流氓公司來吸血」。張鐵志回應，對於鄭麗文「誤用特定人士在網路上傳播的惡意資訊」深表遺憾，認為這種潑髒水式的質詢絕非正軌。

史哲表示，他上任文化部長後並未與張鐵志有任何互動。他表示，自己出身地方文化局，理解「很多縣市政府出發點都是友善的」。他強調他的回答「不針對特定人物」，但文化部如今對於獨立書店的補助是採「直接面對獨立書店」，不會透過中間者提供補助。

鄭麗文引用挪威森林咖啡館創辦人的臉書資料指出，青鳥書店過去承接屏東縣的閱讀節標案，連續3年共拿到1400萬經費，當時張鐵志掛名總策劃，但將案子下包給屏東的地方小書店時，平均一家書店卻拿不到2萬。而屏東縣府發包給青鳥1800萬拍2部紀錄片，導演只拿到400萬經費，還要自掏腰包倒貼 。

張鐵志回應，「屏縣府發包給他們1800萬拍2部紀錄片」與事實相距甚遠。此案為「牡丹社事件、羅妹號事件再造歷史場域輔導執行計畫」，計畫為期兩年，內容包括「執行計畫之擬定與宣傳、學術類調查研究暨研討會、人才培訓、教育推廣、設計宣傳」五大部分，紀錄片部分只是「設計宣傳」下的部分工作項目，單就此項目就支付影像製作團隊四百多萬。工作內容另外尚包含學術調查研究及大型國際研討會，是委託台灣專業的歷史研究團隊「故事」進行，當時有許多國際學者來參加，是台灣難得針對牡丹社事件的大型國際研討會。

他指出，此一計畫還包括：駐地人員駐點牡丹鄉研究，人才培訓計畫、教育推廣訓練營隊、主題繪本製作與發行，以及紀錄片的巡迴播映行銷等。「這些其他重要工作都被刻意抹去，很明顯是刻意誤導，非常不可取。」

鄭麗文再舉例，之後青鳥再進駐基隆市空間開書店簽保密協定，連議員也無法監督。而VERSE進駐台北空總說要做餐飲空間，卻違反標案規定當成辦公室使用，「看似美好的理想，實際把地方文化搞得亂七八糟」。

張鐵志回應，位於基隆的太平青鳥是團隊在地方耕耘的另一家書店。這是因人口流失而導致廢校的改造計畫，青鳥書店試圖挑戰困難進駐太平國小營運，以優秀在地青年作為主要團隊努力經營，積極推廣關於基隆的各種文化如攝影展，並舉辦過數十場以基隆為主題的講座，如今成為基隆文化風景的一部分，也深受市民歡迎。「建議委員可以實際上去走訪書店，感受書店與基隆的連結。」

至於空總園區的標案，張鐵志表示，該標案當初流標兩次，青鳥進駐後以編輯實驗室的概念，呼應「台北當代實驗場」之精神，結合雜誌編輯、活動企劃，和餐飲服務，後者不僅知名餐飲品牌合作，幾個月前更為了推廣在地阿里山咖啡豆，發行聯名咖啡豆，也舉辦過數十場文化講座，致力於成為這個台北當代實驗場的一個文化平台。

「這的確是一個後真相時代」。張鐵志強調，網路流傳太多不實與惡意謠言，「立委作為民意代表卻拿著網路假消息質詢，抹黑民間文化工作者，非常不可取。」

張鐵志強調，「我是一個長期在文化領域耕耘的工作者，現在做的是眾人認為不合時宜的雜誌和書店的傳統文化事業，希望為台灣文化的推廣盡一份力量。」