眼藥水和太陽眼鏡都別用太久！護眼不可不知的8大NG行為

當眼睛出問題的時候，經常需要點眼藥水治療。平時也有民眾會自備眼藥水，不舒服時點個一兩滴保養。不過日本媒體「女性自身」近來分享，指出在點眼藥水，以及保養眼睛的時候，有八項NG行為需要盡量避免。

1.點眼藥水後就拚命眨眼

一般人在點眼藥水後，都會下意識眨眼，想讓藥水可以散佈在眼睛的各個角落。但其實這麼做，反而會因為壓力，把藥水和眼淚擠壓到口、鼻流出，無法讓眼睛順利接受到藥液。

2.因為眼睛乾燥就亂用市面眼藥水

報導指出，市面上的眼藥水經常有加防腐劑，有可能會損傷角膜，造成視力下降等等。因此就算是覺得眼睛乾燥，想買眼藥水備著用，也千萬要遵守合適的用法及用量。

3.同樣的藥水使用超過一個月

眼藥水的容器其實相當容易受到污染，因此在使用一個月以上時，內部容易會有細菌滋生。使用受污染的眼藥水，反而可能產生結膜炎等症狀，因此開封一個月後的眼藥水，最好立刻停止使用。

4.連續三年使用同樣的太陽眼鏡

被認為擁有遮陽功能的太陽眼鏡，其實是有壽命的。多數款式在使用兩年過後，就會失去遮檔紫外線的效果。如果繼續使用，就有增加白內障、黃斑部病變等症狀，後者甚至佔日本人失明因素的第四名，不可輕忽。

5.以為有抗藍光就長時間觀看螢幕

以現在的技術而言，抗藍光的效果如何，事實上還是有一定的疑慮。抗藍光本身雖然沒有特別的壞處，但還是不能因為覺得有抗藍光，就長時間盯著手機或電腦螢幕。

6.以為要清潔就每天洗眼睛

有些人以為要保養，就應該時常用水清洗眼睛。但這麼做其實會沖掉眼淚，並造成角膜損傷，還有使得睫毛等異物進到眼睛內的風險，反而容易影響視力。

7.眼睛癢就揉眼睛

很多人覺得揉眼睛沒什麼，但這卻是有可能造成視網膜剝離的危險行為。畢竟眼睛構造十分脆弱，一個不小心就可能造成網膜破裂，產生失明的風險。如此一來就算動手術，也無法恢復視力。

8.一口氣大量灌水

例如像是一口氣喝掉500cc的水，會造成眼壓大幅上升，產生青光眼的風險。如果想要喝水，最好一次控制在200cc以內，才是比較保險的作法。