快訊

不斷更新／中颱小犬直撲南台灣！高雄、台南宣布明日停班課 各地颱風假資訊一覽

小犬颱風逼近！10縣市發布豪大雨特報 恐一路下到明天

名單出爐！民進黨不分區立委提名委員會 陳建仁、卓榮泰入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

眼藥水和太陽眼鏡都別用太久！護眼不可不知的8大NG行為

聯合新聞網／ 綜合報導
平時保養眼睛，也該注意避免某些行為。圖片來源／ingimage
平時保養眼睛，也該注意避免某些行為。圖片來源／ingimage

當眼睛出問題的時候，經常需要點眼藥水治療。平時也有民眾會自備眼藥水，不舒服時點個一兩滴保養。不過日本媒體「女性自身」近來分享，指出在點眼藥水，以及保養眼睛的時候，有八項NG行為需要盡量避免。

1.點眼藥水後就拚命眨眼

一般人在點眼藥水後，都會下意識眨眼，想讓藥水可以散佈在眼睛的各個角落。但其實這麼做，反而會因為壓力，把藥水和眼淚擠壓到口、鼻流出，無法讓眼睛順利接受到藥液。

2.因為眼睛乾燥就亂用市面眼藥水

報導指出，市面上的眼藥水經常有加防腐劑，有可能會損傷角膜，造成視力下降等等。因此就算是覺得眼睛乾燥，想買眼藥水備著用，也千萬要遵守合適的用法及用量。

3.同樣的藥水使用超過一個月

眼藥水的容器其實相當容易受到污染，因此在使用一個月以上時，內部容易會有細菌滋生。使用受污染的眼藥水，反而可能產生結膜炎等症狀，因此開封一個月後的眼藥水，最好立刻停止使用。

4.連續三年使用同樣的太陽眼鏡

被認為擁有遮陽功能的太陽眼鏡，其實是有壽命的。多數款式在使用兩年過後，就會失去遮檔紫外線的效果。如果繼續使用，就有增加白內障、黃斑部病變等症狀，後者甚至佔日本人失明因素的第四名，不可輕忽。

5.以為有抗藍光就長時間觀看螢幕

以現在的技術而言，抗藍光的效果如何，事實上還是有一定的疑慮。抗藍光本身雖然沒有特別的壞處，但還是不能因為覺得有抗藍光，就長時間盯著手機或電腦螢幕。

6.以為要清潔就每天洗眼睛

有些人以為要保養，就應該時常用水清洗眼睛。但這麼做其實會沖掉眼淚，並造成角膜損傷，還有使得睫毛等異物進到眼睛內的風險，反而容易影響視力。

7.眼睛癢就揉眼睛

很多人覺得揉眼睛沒什麼，但這卻是有可能造成視網膜剝離的危險行為。畢竟眼睛構造十分脆弱，一個不小心就可能造成網膜破裂，產生失明的風險。如此一來就算動手術，也無法恢復視力。

8.一口氣大量灌水

例如像是一口氣喝掉500cc的水，會造成眼壓大幅上升，產生青光眼的風險。如果想要喝水，最好一次控制在200cc以內，才是比較保險的作法。

日本 視力 失明 白內障

延伸閱讀

Mail寄了才發現搞錯？教你Gmail「取消傳送」自設秒數火速收回郵件

珍奶後下個流行的是？日媒點名一款飲料：怕甜也覺得超好喝

藥瓶內一團塑膠紙什麼用途？ 日藥廠指民眾常搞錯「最好快扔掉」

強度才是關鍵！別再迷信走萬步神話 專家曝「快慢交錯」效果更好

相關新聞

高鐵中秋疏運塞爆！國慶連假將至 台鐵喊話提供「不一樣選擇」

台灣高鐵中秋疏運台中站塞爆殷鑑不遠，雙十連假將屆，避免事件重演，今率公布「地雷時段」，建議自由座旅客避開。台鐵局隨後也發...

工程師網購壯陽藥竟買到假藥 藥師：吞假藥 陰莖恐壞死

網路詐騙盛行，連藥品也有許多假藥，國人對於健康的重視程度相當高，對於日常保健也相當注重，食藥署提醒，網路買藥得特別注意，...

畜產會終於給出進口蛋完整流向 新北：9/21就已查到4家

地方政府持續追查進口蛋流向，中央畜產會前日提供進口蛋品資訊，已流向13縣市，不過新北市衛生局早在9月21日前就發現有4家...

眼藥水和太陽眼鏡都別用太久！護眼不可不知的8大NG行為

當眼睛出問題的時候，經常需要點眼藥水治療。平時也有民眾會自備眼藥水，不舒服時點個一兩滴保養。不過日本媒體「女性自身」近來分享，指出在點眼藥水，以及保養眼睛的時候，有八項NG行為需要盡量避免。

2023OPEN！RUN今年5大新亮點 18組超萌落地氣球陪跑

受到大小朋友喜愛的「2023 OPEN! RUN」今年已邁入第九屆，將於12月10日（日）於高雄夢時代賽道與粉絲們再度見...

2023南國漫讀節－「無邊際書展市集」10月7日屏東總圖登場

國慶連假，就到屏東總圖漫遊在滿滿的書香中吧！「2023南國漫讀節－在南國無邊際漫遊」持續進行中，10月7日14～20點在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。