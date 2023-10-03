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疫後私人運具出遊未減 暑假國道服務區營業額創新高

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
受惠於前往宜花東的家庭旅遊旺季，蘇澳服務區今年7月營業額達2183萬元、8月達2278萬元。圖／高公局提供
受惠於前往宜花東的家庭旅遊旺季，蘇澳服務區今年7月營業額達2183萬元、8月達2278萬元。圖／高公局提供

隨著春節、清明、暑假等假期使用私人運具出遊及返鄉人次增加，高速公路局表示，今年暑假各服務區月平均營業額達4.38億元，較去年同期增加16.18%，也創下歷年暑假月平均營業額新高。此外，受惠宜花東的家庭旅遊旺季，今年暑假國道5號的石碇及蘇澳服務區營業額更超越1月（春節）高峰。

高公局指出，國道服務區主要客群為用路人，尤其春節、清明、暑假等假期，返鄉及出遊人次增加，根據統計，7至8月暑假各服務區月平均營業額依序為2020年3.9億元、2021年2.07億元、2022年3.77億元，今年更達4.38億元，創歷年暑假月平均營業額新高。

根據高公局統計，15處國道服務區年度各月營業額，最高峰為1月或2月（春節）、次高為4月（清明節），接著為7、8月（暑假），今年暑假期間每月營業額達4.38億元，以月平均營業額而言，依序為清水6810萬元、關西4903萬元、西螺4569萬元、泰安4260萬元、東山3836萬元。

進一步觀察各服務區暑假營業狀況，位於國道5號的石碇及蘇澳服務區，在7、8月營業額更超越1月（春節），如石碇1月1167萬元，7、8月均達1,320萬元；蘇澳1月2034萬元，而7月達2183萬元、8月2278萬元，主要受惠於暑假期間前往宜花東的家庭旅遊旺季。

春節 國道 蘇澳

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