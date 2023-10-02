定位混亂 煙花型文博會如何帶台灣文創產業走上國際

2023台灣文博會昨落幕。本屆文博會號稱是「史上最大規模、展館數歷屆最多」，開展後卻成為爭議最多的一屆。把懷舊鐵道、馬戲表演、鷹架科技秀當主打內容，熱鬧歸熱鬧，卻與文博會最初的國際展會定位愈離愈遠，與台灣設計展、台灣燈會等地方觀光型展會愈來愈像。令人質疑成為「文化大辦桌」的文博會，是否還記得「推動台灣文創產業走向國際」的初衷?

文博會的IP授權商展花博展區，今年吸引逾五百家IP授權、文創品牌參加，天天人潮洶湧，還有粉絲前一天晚上11時就去排隊。但此區開展前爆出海外媒合不備翻譯、取消獎項、布展不開冷氣等爭議。主辦單位把專業人士進場時間從過去的完整兩天，濃縮成前三天每天一小時，更是引發眾怒。

一位從台南趕來的插畫家表示，文博會IP商展是台灣藝術家、授權代理公司、國際買家一年一度的重要交流機會；如果一天只有一小時專業人士交流時間，「每攤看一眼都不夠」。

在花博設攤的國際行銷公司張經理表示，在這樣洶湧的人潮中，若非有限定專業人士的進場時間，國際買家和台灣業者根本不可能好好交流、談生意。在文博會設攤者多為中小型品牌，人力少缺國際經驗，擺了攤卻不知如何跟國際買家談生意。文博會卻只做辦講座、邀人參展等表面工作，連設多國翻譯都沒想到。

為了累積國際行銷資源，國際商展皆為固定時段和城市舉辦，如米蘭設計周。文博會在台北辦了十多年，文化部去年卻應立委要求比照「台灣燈會」，讓文博會首度移師高雄，今年雖回到台北，文化部長史哲昨又宣布明年移師台南。此一改變讓文博會和輪流在各地舉辦的台灣設計展定位愈來愈像。

長年主辦台灣設計展的台灣設計研究院，透過標案承辦了六屆台灣文博會，今年未投標。設研院院長張基義認為，台灣設計展和文博會的的定位原本區隔明顯。台灣設計展走本土，透過策展整合地方、將設計導入城市治理；文博會攻國際，是融合商展和文化策展的平台，國際買家更是經營重點。去年受限疫情沒有國際買家，文博會移師高雄尚可理解，但若文博會定位為國際展會，還是應該固定在首都舉辦。

立法院預算中心日前公布報告，指政府推動文創產業發展逾20年，文創產業仍以內需市場為主，近十年外銷比率僅佔一成，成長率幾乎是零。台灣文博會作為政府唯一針對文創產業舉辦的國際展會，近年「重本土、輕國際」，將國際展會辦成人潮洶湧、煙花一場的本土觀光展會。從文化部對文博會的混亂定位，不難找到台灣文創產業為什麼多年都走不出國門、只能「吃自己」的原因。

台灣文博會2010年由文建會創立，原名為「台灣國際文化創意產業博覽會」，是讓文創品牌設攤的商展，連日期都刻意選在香港等亞洲重要國際文創商展附近，希望吸引國際買家參加。之後文化部希望文博會「不只是商展」，加上主題館、地方文化館等設計展，成功吸引本地觀眾，人潮一年比一年多，名字也縮寫為「台灣文化創意博覽會」。

拿掉「國際」、「產業」之後，文博會雖仍是「台灣重要文創商品與圖像授權展示及交易平台」，設計展的比重愈來愈重，將產業推向國際的力道愈來愈弱，此一傾斜在今年達到最高峰。

今年的文博會功能複雜、展區繁多。既要「打開空總」、又要「微開箱鐵博」，更集馬戲表演、鐵道小旅行、科技沉沉浸體驗於一身，甚至還把北中南五大博物館統統納入展區，最後不負眾望完成史上文博會「規模最大、參展人數最多」的新紀錄。

不過，以上這些功能和展演，台灣燈會、台灣設計展甚至是台北白晝之夜早已玩過。以文博會十天60萬人的參展人數以及宣稱創造的島內銷售／觀光產值，恐怕台灣燈會、台灣設計展都能輕易超越。而文博會唯一有別於燈會、設計展的功能—將台灣文創產業推向國際，做到了多少?

短短一個月內，光是北部就有桃園世界客家博覽會、台灣文博會、基隆潮藝術、新北台灣設計展、台北白晝之夜等策展型態的大型文化展演陸續登場，煙花接一場接一場，觀眾恐怕早已審美疲勞。

今年文博會的花博商展區狀況不斷，甚至出現亂砍專業人士進場時間的荒謬現象。許多人歸因於換了主辦單位，這又衍生另一個問題—文博會身為國際商展竟然採「一年一標」找主辦單位？國際買家的人脈和商展的經營都需要時間累積，文博會難道每年都要重新來過？