健康主題館／便祕易增失智風險 5招改善腸胃不順

● 國人普遍膳食纖維攝取不足

● 蔬菜≠高纖，多補充全穀類食物

● 喝足水分，規律運動助排便順暢

大里仁愛醫院營養師徐佳靖。圖／徐佳靖提供 現代人工作壓力大、三餐不正常，許多人飽受便祕困擾，滿肚子累積了大量毒素，不僅皮膚暗沉粗糙，更讓人心情鬱卒。大里仁愛醫院營養師徐佳靖提醒大家，不要忽略便祕問題，腸道被喻為人體「第二大腦」，長期排便不順，容易引發憂鬱，彼此雙向互相調節影響。

如果每周排便少於三次、連續三天以上沒有解便、排便量少（呈顆粒狀）、糞便乾結偏硬，即為便祕。衛福部建議，國人膳食纖維攝取量應為每日25至35公克，根據統計，九成民眾沒有達到標準，青壯年、老年人都飽受便祕所苦，經常出現腹脹、腹痛、排便時會疼痛等症狀。

工作時忽略便意 錯過排便最佳時機

徐佳靖表示，年輕族群的便祕原因，主要是工作壓力大、上班時忽略便意，沒有在第一時間如廁，導致排便反應變得遲鈍，錯過排便「最佳良機」，就難再硬擠了。

中高齡長輩因身體機能老化，腸胃蠕動緩慢無力，以及長期服用某些藥物而導致便祕，吃不下也排不出來，容易心情鬱悶，很快陷入憂鬱狀態，帶來失智風險。

便祕看似是小症狀，但糞便堆積在腸道好幾天，除了消化不良，還會出現惡心、嘔吐、脹氣等，甚至造成體內鉀鈉離子失衡，產生急性譫妄。徐佳靖強調，掌握飲食技巧、養成良好生活習慣，可促進腸道蠕動，預防或改善便祕。

一般人認為，蔬菜水果富含纖維，屬於高纖食物，徐佳靖說，其實五穀雜糧類也含有豐富的膳食纖維，三餐應適量搭配雜糧饅頭或全麥麵包，光靠吃蔬果不一定能吃進衛福部建議的攝取量。

另外，每天要喝足2000cc的水，一方面避免纖維質黏在腸道上，一方面讓糞便夾帶足夠水分，能順利排出。徐佳靖提醒，早晨起床時，空腹喝溫開水或黑咖啡，可刺激腸子開始蠕動，加上按摩腹部，能有效幫助排便。

不少民眾詢問：「吃酵素、益生菌能幫助排便嗎？」徐佳靖說，腸道保健食品的作用在於幫助消化、維持腸道健康，且需要持續吃上一段時間才可能改善，並非吃了之後馬上就能清空宿便。

自購甘油球灌腸 易依賴失去排便力

有些民眾會自行購買甘油球灌腸，徐佳靖表示，雖然立即見效，但會造成濫用問題，且經常性靠藥物刺激腸道，久了產生依賴性，會漸漸失去自己排便的功能。多喝水、多運動、多攝取膳食纖維，才是改善便祕治本之道。