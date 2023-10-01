影／小犬颱風最快今晚升級「中型犬」 周二海陸警齊發機率高

輕颱小犬增強，最新路徑「往北」修正，影響台灣程度增加。中央氣象署預估今晚至明晨轉中颱、周二清晨至上午發布海警、周二下午至晚間發布陸警，因此海、陸警同天發布機率高。周三至周五，颱風影響台灣最明顯，尤其東半部都將有明顯的風浪及雨勢。

中央氣象署預報員趙竑表示，小犬颱風目前在鵝鑾鼻東南東方約1000公里海面，預計明天上午8時來到鵝鑾鼻東南東方約800公里海面。明天前小犬颱風移動方向偏西北前進，到了周二後，逐漸轉偏西方向前進，也就是往台灣靠近，因此影響台灣最明顯在周三至周五。

他說，因路徑每一報都有「往北」修正趨勢，代表颱風影響台灣程度增加，氣象署預估周二清晨至上午發布海警，陸警發布機率也提高，預估周二下午至晚上發布；目前雖仍有不確定，不過海陸警同天陸續發布機率很大。

周二前，台灣天氣仍受東北季風影響，降雨區域主要在迎風面的桃園以北、東半部地區；不過，因東北季風後方空氣乾冷，降雨狀況也將隨日漸趨緩，下半天以多雲天氣型態為主；中部山區、南部地區則有午後雷陣雨為主。

周二颱風接近，受外圍環流影響，開始影響台灣天氣，上半天仍偏乾，天氣穩定；下半天水氣進來後，尤其東半部、北部天氣轉變，陣雨狀況日漸明顯。

周三至周五，颱風影響台灣最明顯，特別是周三至周四各地易雨，以東半部為主，北部、南部地區降雨狀況，則要視颱風屆時位置而定；南部地區風雨可能周四後才會明顯。周五至周六，颱風漸離，降雨趨緩。

至於颱風中心可能的登陸地點，他說，颱風「偏北」的程度，決定影響台灣多大程度；若偏北就可能登陸，偏南則不會，提醒即使未登陸，發布陸警機率仍很高。

趙竑也提醒，小犬颱風將帶來明顯風浪。台南以北、東半部、恆春半島、澎金馬留意8至9級強陣風，尤其狹管效應加乘，風力強勁。至於浪高，周二東半部達2米、蘭嶼綠島近3米；周三後，全台各地浪高有機會達4米，尤其東半側可能接近5米，務必留意。