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路徑再北修！小犬颱風估明轉中颱 周二變天「這兩日」對台影響最劇

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署最新預測路徑顯示，小犬颱風往北修正，影響台灣程度增加。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署最新預測路徑顯示，小犬颱風往北修正，影響台灣程度增加。圖／取自中央氣象署網站

輕颱小犬預計明增為中颱，據中央氣象署最新預測路徑，小犬往北修正，且颱風中心可能觸碰恆春半島，影響台灣的程度增加。周二颱風接近，水氣增多，下半天天氣變天，東半側降雨增強，尤其北部、東半部地區間歇雨勢逐漸增大；周三至周四，颱風影響台灣最明顯，東半側及其山區有機會累積豪雨等級局部降雨。

中央氣象署預報員趙竑表示，目前颱風小犬位在東南東方1000公里海面上，從各國預報的未來路徑來看，都往北修正，代表對台灣影響轉為明顯。他說，綜合各國路徑模式，周二前颱風小犬大致以西北方向前進，周三後往西移動；至於影響台灣程度，因太平洋高壓勢力影響，取決周二前路徑偏北的程度，目前不確定仍高，但明天結果應能底定。

對於風浪影響，趙竑說，周三基隆北海岸、東半部、恆春半島外海預估浪高達3米，綠島蘭嶼更可能接近4米。另外，風速也會漸增，因峽管效應所致，靠近台灣海峽側、以西半部沿海區域為主，要留意強風，提醒懸掛物務必置妥。

未來降雨趨勢分三大部分，趙竑指出，明天東北季風影響，桃園以北、東半部斷續陣雨，因空氣乾燥，降雨趨勢趨緩，雨勢不大、雨時也短；新竹以南天氣大致以多雲到晴為主。

周二是天氣轉變的一天，颱風小犬接近，水氣增多，上半天天氣不錯，下半天東半側降雨增強，尤其北部、東半部地區間歇雨勢逐漸增大。

周三至周四，颱風影響台灣最明顯時間點，特別是東半側及其山區，受颱風或其環流影響，有機會累積豪雨等級局部降雨；其他地區也有局部、零星降雨出現。

颱風 豪雨

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