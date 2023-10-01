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重機車友不滿停車權益號召集結 學者：交通法規種下紛擾

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，首場上午7時在國道5號石碇服務區集結。圖／取自「通勤者之歌」臉書粉專
「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，首場上午7時在國道5號石碇服務區集結。圖／取自「通勤者之歌」臉書粉專

重機團體不滿政府不同意重機停放機車格決議，今天發起「十月零一，摩托起義」集結活動。交通學者認為，我國法規把重機比照小客車，種下矛盾的根源，以致衍生後續爭議，建議重新檢視思考定義。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄指出，台灣停車資源極為有限，且機車人均持有例，在已開發國家應名列第一，環境、條件大不同，是否要援引國外施政措施，作為國內政策參考，恐怕並不合適。

他說，法規明文重機的行駛規範等，比照小客車辦理，當交通部把兩者視為一樣，就是極為矛盾的舉措，日後又為繼續沿襲這套說詞主軸，於是釀出這些爭議，自然也得面對重機族的訴求。

不過，張勝雄也說，重機族訴求使用機車停車位，但行駛路段又和汽車一樣，是否互有矛盾，同樣有待商榷。

他建議，不論是紅牌、黃牌重機，交通部要以何種判斷視為是大型重機車抑或小汽車，包括引擎大小等，以及停車收費目的是因占用道路空間等，都應重新檢視思考，否則不解決矛盾根源，這些爭議與紛擾恐會持續。

重機 交通部 淡江大學

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