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氣象署發布季長期天氣展望 秋冬偏暖機率大

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氣象署發布季長期天氣展望 秋冬偏暖機率大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
秋稍涼、入冬暖。東北季風偏弱影響，10月至12月皆為正常至偏暖。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
秋稍涼、入冬暖。東北季風偏弱影響，10月至12月皆為正常至偏暖。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

未來3個月為台灣秋季及初冬時期，中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，10月至12月由秋季進入冬季，受東北季風影響，各地氣溫會隨著季節轉換逐漸下降，迎風面的北部、東北部偶有短暫雨，中南部進入氣候上的枯水期。

中央氣象署預測未來一季，氣溫方面，各地氣溫隨著季節的轉換而逐漸下降。雨量方面，迎風面的東北部及北部偶有短暫雨；因中央山脈地形屏障效應，中南部進入氣候上的枯水期。

另一方面，10月至12月北太平洋西部海域仍有颱風生成的機會，氣象署說，平均10月和11月分別有3.5個和2.2個颱風形成，12月仍有1.0個颱風形成。

展望10月至12月未來一季，氣象署說，動力及統計模式對於未來一季台灣附近的氣溫為正常至偏暖，12月的偏暖機率大。雨量方面，動力及統計模式皆認為未來一季12月雨量相較10、11月偏多機率較高。海溫方面，雖熱帶中東太平洋海溫明顯偏暖，但由於赤道太平洋西風距平尚未明顯發展，因此偏暖海溫是否持續升溫仍需後續觀察。

10月：預測第2周有北方系統影響，雨量偏多的機率較高，其餘時間預測各地大多為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣為主。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，以「接近」氣候正常值的機會最大。

11月：氣候上屬東北季風型天氣，但模式預測台灣位在偏乾的環境，預測月平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、50%、20%。

12月：氣候上大陸冷高壓逐漸發展，模式有偏濕的訊號，預測月平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、50%、30%。

秋冬降雨變化大，10月、12月雨量正常偏多，11月正常偏少。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
秋冬降雨變化大，10月、12月雨量正常偏多，11月正常偏少。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

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