彭啟明預期小犬無顯著共伴效應 粉專指路徑這樣走機率最高

小犬會是秋颱嗎？天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，發生在秋天的颱風會比較複雜，因為常有東北季風這個因素，增添路徑預報的難度。但氣象人員認知的秋颱，常常是代表配合上東北季風，颱風沒進來但外圍的水氣配合上東北季風的共伴效應，讓東北部常常有異常的降水。

彭啟明說，目前小犬的路徑預測仍有不確定性，還是要看未來高壓的發展，但預測上，東北季風預期是在周二、周三時顯著減弱改變，預期不會有顯著的共伴效應。

不過，彭啟明表示，東半部還是要留意會有幾天較大雨勢，尤其周三至周五這3天，至於下一個周末連假，預期天氣將再度回到東北季風的型態。

中央氣象署說，輕度颱風小犬今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1160公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西進行。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署的預測路徑是所有機構中相對偏南、距離稍遠的，恆春至巴士海峽間機率最高，路徑還有修正空間，明天初步明朗。