裕隆城開幕中秋引熱潮 連假第2日突破來客高峰
新北市新店區裕隆城本月20日試營運，吸引大批民眾朝聖，中秋連假第一天來客數最多有7萬3千餘人，今連假第2天晚間9點已達7萬人，總來客數裕隆城估計可突破7萬5千人。
新店裕隆城本月20日開始試營運後，即吸引大批民眾前往朝聖，試營運期間每天來客數約落在3萬至4萬人，28日新北市長侯友宜與裕隆執行長嚴陳莉蓮共同為裕隆城正式開幕，媒體推波助瀾下更多民眾想一探究竟，昨天中秋連假第一天迎來高達7萬3千人次高峰。
今連假第2天來客數則依舊蜂擁，裕隆城晚間9時來客數已達7萬人，加上今晚有誠品24小時書店活動，預估總來客數將突破7萬5千人。
不過大批人潮湧入導致周邊交通持續壅塞，裕隆城也自費聘請許多義交協助周邊交通疏導，並將接駁車從15分鐘縮短為5分鐘一班。交通局也調整路口號誌秒數紓解大批前往朝聖人潮。
裕隆城表示，今晚車潮已經較少，裕隆城晚間有車位供民眾停車。另呼籲由於裕隆城及周邊停車位有限，民眾可搭乘捷運至大坪林站5號出口轉乘裕隆乘接駁車，免去停找車位時間，希望民眾有舒服逛街時光。
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