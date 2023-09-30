疫後免疫負債反撲...病毒百花齊放 RSV讓兒科病房滿到炸

近期呼吸道疾病「百花齊放」，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，流感、副流感、腺病毒、腸病毒等都在流行，造成兒童不斷重複感染，導致近期很多兒科病房爆滿，特別是呼吸道融合病毒（RSV）感染者特別多，其次是流感的患者。

根據疾管署呼吸道病毒分離情形來看，近4周檢出前3名分別為流感病毒、腺病毒及呼吸道融合病毒；特別是呼吸道融合病毒陽性率快速上升，近期超越副流感病毒成為檢出占比第3位的病毒。近5周RSV陽性率從2.8%，一路攀升至超過10%，跟去年同期相比更是成長17倍。

疾管署長莊人祥日前示警，RSV今年高峰提早到，預期在近期達到高峰；馬偕兒童醫院一般兒科主任邱南昌也表示，因免疫負債來襲，流感、RSV等原先在秋冬季流行的病毒，不再按季節分布。

黃高彬指出，今年最特別是RSV在8至9月的陽性率是6、7月的十倍以上；近期流感也異常流行，特別是A型流感比B流多出很多。台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎亦表示，最近病例變多跟免疫負債有關，RSV近期雖嚴峻，但台灣醫療照顧佳，比較少發生死亡個案，但是先天性心臟病、早產兒、慢性肺病等危險，容易變成重症，可能會發生呼吸衰竭，需要呼吸器。

恩主公醫院小兒科醫師許登欽也說，以往RSV都是10至11月才開始流行，今年因為新冠疫情後、口罩解禁，今年7月就提早開始爆發。

許登欽說，近期特別嚴重，4個月以下嬰兒的病房都是滿床，9成都是RSV感染的幼兒；特別是一歲以下的小朋友症狀較嚴峻，因為容易被家中哥哥姊姊傳染，但哥哥姊姊可能已經得過RSV症狀較輕微，而幼兒因為第一次感染，可能會發生呼吸窘迫、口唇發紺、呼吸費力肋凹、胸凹和鼻翼煽動等嚴重症狀。