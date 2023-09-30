快訊

中職／引退賽吸10928人湧球場 高國輝敲安退場脫帽回應呼聲

營業不到1小時…新店裕隆城又爆人車潮 義交哀怨：從哪冒出這麼多人？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫後免疫負債反撲...病毒百花齊放 RSV讓兒科病房滿到炸

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
近期呼吸道疾病「百花齊放」高峰期，讓不少兒科病房都爆滿。本報資料照片
近期呼吸道疾病「百花齊放」高峰期，讓不少兒科病房都爆滿。本報資料照片

近期呼吸道疾病「百花齊放」，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，流感、副流感、腺病毒、腸病毒等都在流行，造成兒童不斷重複感染，導致近期很多兒科病房爆滿，特別是呼吸道融合病毒（RSV）感染者特別多，其次是流感的患者。

根據疾管署呼吸道病毒分離情形來看，近4周檢出前3名分別為流感病毒、腺病毒及呼吸道融合病毒；特別是呼吸道融合病毒陽性率快速上升，近期超越副流感病毒成為檢出占比第3位的病毒。近5周RSV陽性率從2.8%，一路攀升至超過10%，跟去年同期相比更是成長17倍。

疾管署長莊人祥日前示警，RSV今年高峰提早到，預期在近期達到高峰；馬偕兒童醫院一般兒科主任邱南昌也表示，因免疫負債來襲，流感、RSV等原先在秋冬季流行的病毒，不再按季節分布。

黃高彬指出，今年最特別是RSV在8至9月的陽性率是6、7月的十倍以上；近期流感也異常流行，特別是A型流感比B流多出很多。台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎亦表示，最近病例變多跟免疫負債有關，RSV近期雖嚴峻，但台灣醫療照顧佳，比較少發生死亡個案，但是先天性心臟病、早產兒、慢性肺病等危險，容易變成重症，可能會發生呼吸衰竭，需要呼吸器。

恩主公醫院小兒科醫師許登欽也說，以往RSV都是10至11月才開始流行，今年因為新冠疫情後、口罩解禁，今年7月就提早開始爆發。

許登欽說，近期特別嚴重，4個月以下嬰兒的病房都是滿床，9成都是RSV感染的幼兒；特別是一歲以下的小朋友症狀較嚴峻，因為容易被家中哥哥姊姊傳染，但哥哥姊姊可能已經得過RSV症狀較輕微，而幼兒因為第一次感染，可能會發生呼吸窘迫、口唇發紺、呼吸費力肋凹、胸凹和鼻翼煽動等嚴重症狀。

流感病毒 RSV 醫師

延伸閱讀

RSV讓3歲嬰嗆奶亡...醫提出3餵奶保命步驟 疫苗仍待引進

中秋要注意！烤肉埋下「腹瀉警報」 醫生提醒：連拉超過5次快就醫

「這病毒」正在流行高峰！ 台中高檔月子中心驚傳群聚感染

5病毒大爆發！兒科病房全滿 醫提警訊

相關新聞

明收假國道、省道17路段將湧車潮 國5恐狂塞12小時

今天為中秋節連假第2天，高速公路局表示，下午僅零星事故影響車流，明天收假日預估國道北向交通量為平日年平均的1.4倍，重點...

台南登革熱疫情嚴峻 網紅郭鬼鬼也來拍片協助推廣防治

台南市登革熱疫情節節上升，安南區也是重災熱區區，市議員蔡麗青尋求愛心企業「茶大餐飲文化事業」贊助防蚊掛片，並邀請網紅郭鬼...

高雄MeNGo無法顯示TPASS月票QRcode 通勤族怨：穩定度差

高雄MeNGo APP升級數位化後，民眾用手機秀出QRcode就能搭乘捷運、公車、輕軌、渡輪、客運、單車，但有民眾在批踢...

沒吃辣「嘴卻像火在燒」 這2種疾病易引發口腔灼熱症

明明沒吃辣，嘴巴感覺卻像燒起來一樣，若有這類症狀，恐罹患「口腔灼熱症（口灼症）」。林口長庚家庭醫學部主治醫師林彥安指出，...

真的缺人⋯慈大設藥學系惹議 花蓮慈濟院長：不該以台北觀點看世界

歷經10年爭取，慈濟大學新設藥學系獲准卻引發反彈，藥師公會全聯會日前表示，全聯會被「霸王硬上弓」，且台灣藥師已經太多，應...

中秋連假這原因菜價回跌12% 烤肉延到今天買價格大不同

中秋連假第二天，烤肉採買消費者大幅減少，菜價立刻回跌。根據台北農產運銷公司統計，今天台北市蔬菜到貨量約747噸，比昨天1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦