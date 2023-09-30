網傳不實COVID-19新XBB疫苗訊息 疾管署籲勿上當

疾管署今天澄清，網傳「千萬別打美國研發新型的新冠疫苗BXX.1.5」不實訊息，連疫苗名稱都寫錯，並指出莫德納XBB.1.5疫苗9月26日起開打，籲符合資格者民眾踴躍接種。

儘管台灣自今年5月1日起，把COVID-19（2019冠狀病毒疾病）法定傳染病分類從第5類改為第4類，與流感併發重症同類，但衛生福利部疾病管制署預估，秋冬將再有疫情。

接種疫苗是預防疾病的最好方式之一，莫德納XBB.1.5疫苗9月26日起分3階段接種，由65歲以上長者優先施打疫苗；10月2日起開放醫護人員接種；並視接種情況，預計10月9日起全民開打。

疾管署副署長曾淑慧今天下午接受媒體電訪表示，輿情監測發現，近期網路謠傳「千萬別打美國研發新型的新冠疫苗BXX.1.5」不實訊息，甚至連疫苗名稱都寫錯。

曾淑慧說明，謠言指稱這款疫苗連美國人自己都沒有打，事實上美國食品暨藥物管理局（FDA）於今年9月11日核准莫德納XBB.1.5疫苗適用滿6個月以上民眾接種，美國疾病管制暨預防中心（CDC）並於9月12納入接種建議提供滿6個月以上民眾接種。

此外，日本也自9月20日起，提供滿6歲以上民眾接種莫德納XBB.1.5疫苗。

疾管署強調，國內提供的疫苗與國際一致，符合資格民眾依開打時程前往接種；莫德納XBB.1.5疫苗係經食藥署審查其所附資料證據，莫德納XBB.1.5疫苗與先前已核准的莫德納疫苗採用相同的技術平台製造，具有相似的特性。

根據疾管署近4週監測總計，本土檢出病毒株XBB、占96%為主流株。WHO表示XBB等變異株具較佳傳播力及適應力，為目前主流變異株，截至今2023年9月24日，依全球共享流感數據倡議組織（GISAID）資料顯示，全球XBB及其衍生變異株占比約94.7%。