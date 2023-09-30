不只柚子影響藥效！ 藥師提醒：配這3種果汁要注意

中秋佳節少不了當季的水果「柚子」，不過有醫師指出，柚子營養價值雖高，但和10種西藥相沖，效果可以持續長達數小時甚至兩至三日，因此吃完柚子後2小時都不能服藥，否則有機會危及生命。除了柚子之外，一名藥師表示，有3種果汁也容易影響藥物的效力和安全性，民眾服藥時要特別小心。

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲在臉書粉專發文提到，葡萄柚和柚子可能與某些藥物產生交互作用，除了這兩種水果，有3種果汁會降低藥物效果，甚至會增加治療失敗與細菌抗藥性的風險，需要注意。

1. 蘋果汁： 蘋果汁的攝取可能大幅影響藥物的生物利用度和效力，例如抗組織胺Fexofenadine、降血壓藥Aliskiren和Atenolol等。蘋果汁可能導致藥物生物利用度明顯下降，進而影響其治療效果。 2. 柳橙汁： 柳橙汁對多種藥物也有類似的影響，包括降血壓藥Aliskiren和Atenolol、過敏用藥欣流（Montelukast）、骨鬆用藥Alendronate和抗生素Clofazimine等。攝取柳橙汁可能使這些藥物的生物利用度明顯下降，進而減弱其療效。 此外，柳橙汁會大幅降低抗生素Fluoroquinolones的生物利用度，增加治療失敗和細菌抗藥性的風險。對於含鋁的胃藥，柳橙汁則會增加吸收，進一步增加鋁的毒性風險。 3. 葡萄汁： 葡萄汁可能明顯影響免疫調節藥物Cyclosporine的生物利用度，增加治療的潛在風險。

藥師也解釋並不是所有果汁和藥物的交互作用都是有害的，有些情況下可能具有正面效應。例如，檸檬汁可能會增強顯影劑99mTc-tetrafosmin的作用，藍莓汁可能提高免疫調節藥物Etanercept的效力並減少副作用，小麥草汁則有助於減輕化療藥物（如Fluorouracil、Adriamycin和Cyclophosphamide）的副作用等。