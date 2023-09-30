快訊

Disney +也要打擊寄生帳號了！「這國家」收到通知信 11月起開始實施

熱水器無故自燃發生火警 高市消發現竟是水龍頭惹禍

不只柚子影響藥效！ 藥師提醒：配這3種果汁要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
除了柚子之外，一名藥師表示，有3種果汁也容易影響藥物的效力和安全性，民眾服藥時要特別小心。示意圖／ingimage
除了柚子之外，一名藥師表示，有3種果汁也容易影響藥物的效力和安全性，民眾服藥時要特別小心。示意圖／ingimage

中秋佳節少不了當季的水果「柚子」，不過有醫師指出，柚子營養價值雖高，但和10種西藥相沖，效果可以持續長達數小時甚至兩至三日，因此吃完柚子後2小時都不能服藥，否則有機會危及生命。除了柚子之外，一名藥師表示，有3種果汁也容易影響藥物的效力和安全性，民眾服藥時要特別小心。

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲在臉書粉專發文提到，葡萄柚和柚子可能與某些藥物產生交互作用，除了這兩種水果，有3種果汁會降低藥物效果，甚至會增加治療失敗與細菌抗藥性的風險，需要注意。

1. 蘋果汁：

蘋果汁的攝取可能大幅影響藥物的生物利用度和效力，例如抗組織胺Fexofenadine、降血壓藥Aliskiren和Atenolol等。蘋果汁可能導致藥物生物利用度明顯下降，進而影響其治療效果。

2. 柳橙汁：

柳橙汁對多種藥物也有類似的影響，包括降血壓藥Aliskiren和Atenolol、過敏用藥欣流（Montelukast）、骨鬆用藥Alendronate和抗生素Clofazimine等。攝取柳橙汁可能使這些藥物的生物利用度明顯下降，進而減弱其療效。

此外，柳橙汁會大幅降低抗生素Fluoroquinolones的生物利用度，增加治療失敗和細菌抗藥性的風險。對於含鋁的胃藥，柳橙汁則會增加吸收，進一步增加鋁的毒性風險。

3. 葡萄汁：

葡萄汁可能明顯影響免疫調節藥物Cyclosporine的生物利用度，增加治療的潛在風險。

藥師也解釋並不是所有果汁和藥物的交互作用都是有害的，有些情況下可能具有正面效應。例如，檸檬汁可能會增強顯影劑99mTc-tetrafosmin的作用，藍莓汁可能提高免疫調節藥物Etanercept的效力並減少副作用，小麥草汁則有助於減輕化療藥物（如Fluorouracil、Adriamycin和Cyclophosphamide）的副作用等。

中秋 柚子

延伸閱讀

醫生警告柚子與10種藥相沖隔2小時都沒用 嚴重恐致命

做試管嬰兒「搞錯精子」生父另有其人 醫師扯辯：你老婆外遇

相關新聞

小犬颱風將以中颱最接近台灣 氣象署：最快下周二海警

輕度颱風小犬今天凌晨2時生成，中央氣象署預報員趙竑說，目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方1500公里左右的海面上，以每小時1...

墾丁、小琉球中秋連假住房差 業者嘆：知道不好沒想到這麼差

中秋3天連假，因新冠疫情降級後出國潮湧現，且和國慶連假僅相隔一周，國旅熱門地的屏東墾丁，3天旅宿平均住房五成，小琉球昨天...

不只柚子影響藥效！ 藥師提醒：配這3種果汁要注意

中秋佳節少不了當季的水果「柚子」，不過有醫師指出，柚子營養價值雖高，但和10種西藥相沖，效果可以持續長達數小時甚至兩至三日，因此吃完柚子後2小時都不能服藥，否則有機會危及生命。除了柚子之外，一名藥師表示...

國道今已3事故1死3傷 下午13路段易壅塞

今天為中秋節連續假期第2天，上午國道路況大致良好，短暫車多壅塞情形主要為事故引起，截至中午共發生3起事故，造成1人死亡，...

蘇花路廊車流順暢 今明時段性開放大客車行駛路肩

今天是中秋連假第二天，上午仍有一波南下的車潮，每小時交通量約4、500輛，全線順暢；公路局預估中午過後車流將翻轉，提醒用...

中秋連假第二日蘇花路廊上午順暢 午後北返車潮湧現

中秋連續假期邁入第二天，上午國道5號南向南港到石碇車多，中午過後南北車潮趨勢將反轉，宜蘭到坪林的北返車潮湧現；蘇花路廊上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦