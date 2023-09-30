墾丁、小琉球中秋連假住房差 業者嘆：知道不好沒想到這麼差

中秋3天連假，因新冠疫情降級後出國潮湧現，且和國慶連假僅相隔一周，國旅熱門地的屏東墾丁，3天旅宿平均住房五成，小琉球昨天有萬人登島，但住房僅七成且單日往返多，今天再跌至六成，還好兩地國慶連假訂房前兩天近滿房。縣府交旅處說，今年中秋連假住房衰退原因很多，下半年在恆春半島舉辦系列主題活動吸引人氣。

「知道會不好，但沒想到這麼差！」墾丁一家五星級飯店主管說，往年的中秋假期住房都有八、九成，今年3天平均住房卻只有五成，原因包括疫後出國潮湧現，跟國慶連假時間近，分散旅客，中秋節國人重家庭團聚，大假日房價不低等，還好下周國慶連假訂房前兩天恢復近滿房榮景，也是過去大假日正常的住房水準，但下半年非假日仍不好。

「今年中秋連假的人潮甚至不如暑假！」墾丁南灣潘姓水上摩托車教練說，除了颱風過境那幾天，暑假幾乎沒有休息，昨天連假首日，南灣遊憩沙灘的戲水人潮，不到暑假的一半，預估今天會更少，只能期待國慶連假了。屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，疫情期間流行民宿包棟，家族可一起度假兼應景的中秋烤肉，很早就被搶訂，生意不惡，因近年民宿家數不斷成長，在有限的市場下，各憑本事攬客。

小琉球昨天有萬人登島，今天預估近萬人，觀光業者陳博正說，但不見遊憩海域浮潛客如「下餃子」般的盛況；小琉球觀光發展協會說，昨天住房僅七成且單日往返客比平日多，今天住房再跌一成，因單趟航程僅約20分鐘，班次也多，選擇單日往返的遊客也變多，下周國慶連假則近滿房。

縣府交旅處說，今年中秋連假訂房率較往年平均衰退，除了民眾跑出國，中秋連假不少人選擇在家團聚、烤肉、房價高和近國慶連假外，也沒有國旅補助的誘因；業者相關優惠及促銷有很大的使力空間，恆春半島下月起陸續有佳樂水衝浪賽、恆春國際民謠音樂祭、路跑、墾丁賞鷹季和四重溪觀光溫泉季等系列主題活動，盼吸引更多人到屏東旅遊。