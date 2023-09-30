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受到傷害身心俱疲 藻礁公投領銜人潘忠政傳倦勤

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環保人士、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政，日前接受「平行政府」的「夏日大學」和醫師蘇偉碩醫師談「公民如何行動」，除了談過去藻礁運動的過往，透露出對政府的失望和倦勤。圖／取自網路
環保人士、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政，日前接受「平行政府」的「夏日大學」和醫師蘇偉碩醫師談「公民如何行動」，除了談過去藻礁運動的過往，透露出對政府的失望和倦勤。圖／取自網路

環保人士、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政日前在直播節目中，透露出倦勤訊息，他表示，參與藻礁保護過程，已讓他身心俱疲，受到很大的傷害，該休息還是要休息，未來以照顧身體健康為主，但仍會盡力關心環境運動，「能做多少是多少」。

潘忠政在臉書上透露，藻礁公投期間，從不被看好能成案，到2021年的228連署突破成案數，最終以72萬餘張連署書送入中選會，跌破許多專家眼鏡；但也開啟了他的身心重創之路；日前，他接受平行政府的夏日大學和醫師蘇偉碩醫師談「公民如何行動」，除了談過去藻礁運動的過往，透露出對政府的失望和倦勤。

潘忠政表達長期以來對民進黨觀察，他說，公民曾是最支持民進黨的一群人，陳水扁總統8年是第一次失望，國民黨上台後也沒有造成公民力量真正造成價值的改變，蔡英文政府上台8年也沒有改變，甚至發現造成台灣沉淪勝於前面各朝，他後來發現，「我們公民素養就是這樣啊！」

他說，公民的素養足以餵養這樣的貪婪之徒，繼續搜刮、壓榨弱勢，蔡政府上台後更弱，原來有的社運力量都被拉進去當官了，他們也為了生計去謀生，整個社運、環運力量就萎縮了。

潘忠政受訪時表示，護藻礁運動的忙累，造成自己身心俱疲，在當下的環境，自己被攻擊也沒甚麼反擊能力，不去想它，自己才能夠過日子，對自己身心受到的傷害，想平靜也沒這麼容易。

他表示，環境運動還是會繼續走下去，公民運動就如同過河卒子、沒有退路，但若自己狀況不是很好，勉強也沒有意義，比較遺憾的是，過去對民進黨政府的期待，不僅只是一場空，也是一場災難，但公民卻無力改變，這種心境比較不好受，好的制度都被破壞了，人與人間的信任在崩裂，這樣的社會對下一代不公平。

潘忠政說，對於未來的公民運動仍會盡力，但大部分時間仍在休養中，「也只剩下這一點力氣了」。

運動 潘忠政 藻礁 公投

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