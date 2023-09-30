中秋連假第二天出遊潮 觀光景點7路段恐壅塞

今天是中秋節連假第2天，公路局表示，昨天主要城際道路有出現車多壅塞情形，今天各大觀光景點省道路段皆會陸續湧現出遊車潮，包含北部的台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台3線大溪等路段，中部台14甲線霧社至清境農場、台21線日月潭，以及南部台3線古坑至梅山、東部台9線礁溪路段等。

公路局表示，昨天主要城際道路有出現車多壅塞情形，如台2線外木山至大武崙、台61線的新竹市北區、新豐至南寮、後龍觀海大橋路段、龍井至中彰大橋及台18線嘉義路段；另銜接國道路段亦有車多壅塞情形，包含北部台62線暖暖至國1、台64線中和至新店、台65線土城至國3、新莊至國1，中部台74線大里至霧峰、南部台86線仁德及關廟路段。

公路局預估，今天各大觀光景點省道路段皆會陸續湧現出遊車潮，包含北部的台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台3線大溪等路段，中部台14甲線霧社至清境農場、台21線日月潭，以及南部台3線古坑至梅山、東部台9線礁溪路段等。

公路局表示，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛6087班次，疏運107452人，疏運人數較去年同期增加26.4%；東部國道客運路線共計行駛1655班次，疏運31522人，疏運人數較去年同期增加11.9%。已請客運業者籌備充足運能，另也推出國道客運優惠等相關措施。