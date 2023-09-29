烤肉採買超夯 中秋節行情需求大增、蔬果價揚逾1成

中秋連假展開，不少民眾將烤肉賞月，由於周日市場休市，消費者採買食材會集中今明兩天，需求量大增，價格攀升。根據台北農產運銷公司統計，今天台北市蔬菜到貨量約1300公噸，蔬菜每公斤平均批發價48.6元，比昨天43.1元，上漲12%。北農分析，中秋烤肉需求大增，量少價揚。農業部農糧署表示，節慶行情，加上之前的災損影響，到10月上旬蔬菜供應量會更加穩定。

根據台北農產運銷公司統計，大宗蔬菜、葉菜類價格仍維持高點，品質最好的高麗菜（上價）每公斤平均批發價50元、大白菜46元、小白菜青江菜37元、空心菜58元、地瓜葉81元；秋節烤肉應景的蔬果，小黃瓜（上價）每公斤平均批發價81元、絲瓜47元、番茄280元、玉米51元、玉米筍170元、青椒199元。

在新北傳統零售市場，節慶行情明顯，杏鮑菇一包80元、洋菇70元、玉米一條25元，進口玉米筍一盒50元；烤肉會用的到配菜價格上揚，但消費者仍買單，秋節團圓有需求，會多少買一點；消費者也可以購買超市賣場的烤肉蔬菜組合包，會比單向拆開買划算些。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，一般中秋節都會烤肉，採買人潮多，應景的烤肉配料包括蔬菜、玉米、青椒等蔬菜需求大增，青椒、玉米、玉米筍因為前陣子颱風影響，產地有災損，但目前已經逐漸恢復供應，量少價揚；整體蔬果供應量上沒有問題，建議消費者也可以烤些根莖類，地瓜、馬鈴薯、蘿蔔等，也是不錯的替代食材。

姚志旺表示，菜價部分有逐漸回穩些，預估10月上旬以後，復耕的蔬菜逐漸投入市場，屆時蔬菜量會比較充足，供應更穩定。

至於肉品方面，根據中央畜產會統計，毛豬交易價格每公斤平均批發價約90元上下，在農業部認為的綠燈區內（85至95元），批發價格已和零售價格嚴重脫鉤，超市賣場因應中秋烤肉推出的國產豬肉片，依照不同部位，每100公克價格約在36至38元左右。由於畜產會仍持續執行進口豬肉專案採購，國內缺豬的狀況由各國進口豬肉補足，加上中秋烤肉不一定僅鎖定豬肉，包括各部位進口牛肉、雞肉、海鮮水產等烤肉食材多元，可供消費者採買選購，分散肉品供應壓力；對此，尚無法取得農業部畜牧司回應。