烤肉事故！木炭噴出碎片「角膜被烤熟」 整晚戴隱眼慘成月球表面

今天是一年一度的中秋節，不少人規劃烤肉活動慶祝佳節，眼科醫師王孟祺分享烤肉意外，曾有病人被木炭噴出的小碎片接觸到眼睛角膜，導致角膜蛋白瞬間被烤熟，留下疤痕。另外也有病人戴隱形眼鏡徹夜狂歡烤肉，最終角膜表面像是月球表面，視力嚴重模糊。

王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」發文表示，烤肉時要注意眼睛保養，他分享兩個案例。第一，連假後總會遇到隱形眼鏡配戴過久引發眼睛不適的病人，曾有一位病人戴隱形眼鏡徹夜狂歡在戶外烤肉，由於戶外風大，導致她眼睛痛到張不開。

最後終於將隱形眼鏡取下檢查，但該病人的角膜表面早已像月球表面般，坑坑疤疤的，視力嚴重模糊，角膜輪部也長滿了新生血管。王孟祺提醒，秋天濕度低，加上烤肉的煙燻和高溫很容易造成缺氧乾燥，隱形眼鏡配戴時間不要過長。

另一名病人是烤肉時被木炭燒灼爆裂噴出的小碎片接觸到角膜，瞬間角膜蛋白就被烤熟，留下一塊白色的瘢痕，所幸疤痕不是留在角膜中心，斲傷也很表淺，癒合後沒有留下疤痕。

王孟祺呼籲，烤肉的朋友要小心火源，注意風向，別在下風處，以免火星噴飛受傷，戴上眼鏡或護目鏡多一層隔離也相對安全。