交通部觀光署改制：明年讓來台觀光人數突破1200萬人

交通部觀光署9月15日完成組織改制掛牌成立，霧峰第二辦公室與所屬參山國家風景區管理處今天在霧峰處本部大樓舉行揭牌，換掉懸掛22年參山處招牌，正式改制為觀光署所屬機關。

包括立委林靜儀和觀光業者40多人上午都出席揭牌儀式。副署長周廷彰發下豪語，今年來台觀光人數目標600萬人，期待明年突破1200萬人。

他說，面臨後疫情時代，各部會、地方政府及相關夥伴要合作擴大服務範圍，積極參與國際旅展，讓更多國際觀光客走進台灣、認識台灣。

參山國家風景區管理處長曹忠猷說，精省之後，原省旅遊局所轄梨山、八卦山及獅頭山風景區合併成立參山國家風景區，轄區橫跨5個縣市18鄉鎮， 22年來陸續投入各項景區軟硬體建設。包括原蔣公行館的梨山賓館在九二一受創後，重新整建後以促參的方式委外營運、梨山耶穌堂整建開放、興建八卦山天空之橋等，還舉辦鷹揚八卦、南庄花卉節、山谷燈光節、部落觀光、參山騎旅以及參加國內外行銷推廣等活動，成果豐碩。

他說，改制是承先啟後、延續成果，未來將以「景區經濟學」結合在地公私部門及相關產業一起努力，在觀光署政策領導下，以共好、永續的理念推動地方觀光發展，讓遊客有更好的遊憩環境，也繁榮在地商機。