立委任期倒數124天 勞團籲速審最低工資法兌現蔡總統承諾

最低工資法政院版草案已送入立法院等待排審，台灣勞工陣線、全國產業總工會、金融業工會全國聯合會等勞團今上午在立院大門召開記者會指出，本屆立委任期只剩下124天，呼籲朝野立委儘速完成審查，兌現蔡英文總統的政治承諾。

勞陣秘書長孫友聯說，最低工資是解決台灣低薪問題最有效力的方法，立院本屆會期只剩下124天，但本會期是預算、選舉會期，若這屆未通過立法，法案屆期不連續，不知道還要再等多久？最低工資法立法不只是蔡政府承諾，也是朝野、社會高度共識，法條只有19條，且也已經審了5條，呼籲儘速排案審查，讓明年的基本工資審議適用新法，讓調升有個合理、透明的依據。

全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉指出，政府先前初臭屁宣稱台灣的人均GDP超過日韓，但看看日本、南韓的最低工資，南韓最低時薪換算為240元台幣、日本為220元台幣，高於台灣基本工資時薪的25%至30%，證明了台灣經濟成長的果實沒有分享給勞工。

他也提及，每年基本工資調整淪為勞資雙方各自表述，參採指標、參採權重多少都要看執政黨臉色，調漲基本工資像是政府恩給，台灣自詡為已開發國家，基本工資調整應法制化、合理理性討論，由客觀指標反映真實環境，而非任由政府予取予求。

台北市產業總工會理事長邱奕淦則指出，全球已經有約100個國家立法制定最低工資，日本早在64年前完成立法，南韓也在35年前就立法，反觀台灣每年為了審議基本工資，勞資雙方漫天喊價，這是最落後的方式。此外，他也盼立委們能好好制定各項參採指標，否則即便立法，還是淪落勞資年年各自喊價，一樣沒幫助。

勞陣副秘書長楊書瑋說，現行基本工資審議辦法的法律位階低，過去就曾發生連11年不調整基本工資、審議結果被行政院否定的情況，呼籲衛環委員儘速排審，並送院會三讀，勞團後續也會分別拜訪各黨黨團、要求各黨承諾本會期完成立法。