快訊

張詠華「爬山昏倒猝逝」享年51歲 友曝他生前「1舉動」：是想好好道別

農業部提告「綠雞蛋」發文者！不到8小時遭逮…他否認造假仍被送法辦

華為與茅台爆火的「隔空探戈」 誰才是象徵中國未來？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委任期倒數124天 勞團籲速審最低工資法兌現蔡總統承諾

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣勞工陣線、全國產業總工會、金融業工會全國聯合會等勞團今上午在立院大門召開記者會，要求本屆朝野立委儘速完成最低工資法草案審查，兌現政治承諾。記者葉冠妤/攝影
台灣勞工陣線、全國產業總工會、金融業工會全國聯合會等勞團今上午在立院大門召開記者會，要求本屆朝野立委儘速完成最低工資法草案審查，兌現政治承諾。記者葉冠妤/攝影

最低工資法政院版草案已送入立法院等待排審，台灣勞工陣線、全國產業總工會、金融業工會全國聯合會等勞團今上午在立院大門召開記者會指出，本屆立委任期只剩下124天，呼籲朝野立委儘速完成審查，兌現蔡英文總統的政治承諾。

勞陣秘書長孫友聯說，最低工資是解決台灣低薪問題最有效力的方法，立院本屆會期只剩下124天，但本會期是預算、選舉會期，若這屆未通過立法，法案屆期不連續，不知道還要再等多久？最低工資法立法不只是蔡政府承諾，也是朝野、社會高度共識，法條只有19條，且也已經審了5條，呼籲儘速排案審查，讓明年的基本工資審議適用新法，讓調升有個合理、透明的依據。

全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉指出，政府先前初臭屁宣稱台灣的人均GDP超過日韓，但看看日本、南韓的最低工資，南韓最低時薪換算為240元台幣、日本為220元台幣，高於台灣基本工資時薪的25%至30%，證明了台灣經濟成長的果實沒有分享給勞工。

他也提及，每年基本工資調整淪為勞資雙方各自表述，參採指標、參採權重多少都要看執政黨臉色，調漲基本工資像是政府恩給，台灣自詡為已開發國家，基本工資調整應法制化、合理理性討論，由客觀指標反映真實環境，而非任由政府予取予求。

台北市產業總工會理事長邱奕淦則指出，全球已經有約100個國家立法制定最低工資，日本早在64年前完成立法，南韓也在35年前就立法，反觀台灣每年為了審議基本工資，勞資雙方漫天喊價，這是最落後的方式。此外，他也盼立委們能好好制定各項參採指標，否則即便立法，還是淪落勞資年年各自喊價，一樣沒幫助。

勞陣副秘書長楊書瑋說，現行基本工資審議辦法的法律位階低，過去就曾發生連11年不調整基本工資、審議結果被行政院否定的情況，呼籲衛環委員儘速排審，並送院會三讀，勞團後續也會分別拜訪各黨黨團、要求各黨承諾本會期完成立法。

基本工資 日本 勞資

延伸閱讀

影／立院本屆最後會期 勞團盼通過最低工資法

接見瓜地馬拉防長 蔡總統：有助深化國防合作

薪水被資方「用技巧」低於基本工資違法嗎？4真實情況：全勤獎金、按件計酬都需給足

00929月領30K超過基本工資…需多少成本？ 他估算：股價18.3要272張左右

相關新聞

夜班護師加薪 工會轟「再次惹毛人」釀對立 誰上白班？

媒體報導，行政院擬替夜班護理師加薪，小夜班、大夜班護理人員，每班加薪400元到1000元不等，經費來源源自健保總額，且夜...

中秋賞月 氣象署：大台北、東半部要在雲縫中找找

明天起三天中秋節連假，中央氣象署技正羅雅尹上午指出，明天中秋節要賞月，大台北及東半側雲量稍多，要在雲縫中找找看，有機會看...

國旅低迷！中秋訂房創今年連假新低 業者：出乎意料之差

疫後國人偏好出國旅遊，今年以來各連續假期訂房率普遍不超過6成，即將迎來的最後2個連續假期更是創新低，其中，中秋連假訂房率...

中秋連假國道車潮今提前湧現 國5明天清晨恐接力繼續塞

明天中秋節三天連假及國慶日連假（10月7日至10月10日）將至，高速公路局預估， 中秋交通量最高為123百萬車公里，國慶...

中秋烤肉注意！男大生做了「這件事」狂瀉20次險休克

一名20多歲男大生日前出現嘔吐、腹痛及連續腹瀉，一天內竟狂瀉20多次，被送到急診就醫時，呈現血壓下降，險些休克。檢查發現...

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

一餐烤肉下來，其實熱量相當驚人，她指出加工品的熱量相對較高，其中頂級肉材像是A5和牛，光是一份120克的熱量就達980大卡，相當於成人一天2/3的熱量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦